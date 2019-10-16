Краснодарская компания по грузоперевозкам продает автопарк за 190,3 млн рублей

Конкурсный управляющий ООО «Горбуновъ» Виталий Гречко сообщил о начале открытых торгов по реализации имущества должника. Единым лотом с начальной ценой 190,3 млн руб. выставлены на аукцион прицепы и полуприцепы, фургоны, автомобили (несколько десятков единиц техники), а также права требования к Василию Горбунову и ТД «Балтимор». Информация об этом размещена в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве.

Согласно документам Арбитражного суда Краснодарского края, ООО «Горбуновъ» признано несостоятельным по упрощенной процедуре банкротства 15 февраля 2018 года. С соответствующим иском обратилось ООО «Гарант» из Брянской области, предъявив должнику 955,7 тыс. руб. долга.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Горбуновъ», основным видом деятельности которого являются грузоперевозки, зарегистрировано в Краснодаре в 2008 году. Уставный капитал общества составляет 10 млн руб., его 100-процентным владельцем значится Василий Горбунов. Последние опубликованные финансовые результаты компании относятся к 2016 году, когда выручка общества составила 2 млрд руб., а чистая прибыль – 22,8 млн руб. Кредиторская задолженность общества на тот момент составляла 977,7 млн руб.

Дмитрий Михеенко