Жильцам ветхоаварийных домов в Магнитогорске предложили переселиться в дом №164 на проспекте Карла Маркса, часть которого обрушилась 31 декабря в результате взрыва. Они должны занять квартиры людей, которые отказались жить на месте трагедии и получили от администрации новые квартиры. Однако переселенцы не хотят переезжать в этот дом, причем не только из-за тяжелых воспоминаний о трагедии, но и из-за удручающего состояния предложенных квартир. Жители ветхоаварийных домов направили обращение в приемную президента с просьбой разобраться в ситуации. В мэрии Магнитогорска отмечают, если люди откажутся от предложенного варианта, им придется от года до пяти лет ждать другое жилье.



Жителям ветхоаварийных домов №№ 36, 40, 42 и 46 по улице Московской, а также дома №17 по улице Писарева в Ленинском районе Магнитогорска предложили переселиться в дом №164 на проспекте Карла Маркса, где 31 декабря прошлого года в результате взрыва обрушился подъезд. Им предложили занять квартиры людей, которые отказались жить на месте трагедии и получили от мэрии новое жилье. Большинство переселенцев отказываются от переезда, они написали обращение в приемную президента с просьбой разобраться в ситуации.

В письме магнитогорцы отмечают, что не хотят переселяться в 164-й дом на проспекте Карла Маркса из-за тяжелых воспоминаний о взрыве и обрушении подъезда. «В этом доме 31 декабря 2018 года произошла большая трагедия, где погибло большое количество людей. Дом реконструировали, сделали парк на месте разрушения, но эта трагедия всегда будет в наших сердцах»,— пишут жители ветхих домов. Также они сообщают, что по талонам, выданным администрацией Магнитогорска, осмотрели квартиры, которые выделили им для переезда. Состояние помещений их не устраивает. «Все квартиры, которые нам предлагают, находятся в ужасном состоянии: старые окна, двери, сантехника в аварийном состоянии. Дом 1973 года постройки от наших далеко не ушел. Почему мы, жители, должны переселяться из плохого в плохое? В наших домах проживают ветераны труда, они разве заслужили этого всего, всю жизнь отдали городу, а взамен что?»,— говорится в письме Владимиру Путину.

Жительница дома №36 по улице Московской Мания Мавликаева сообщила, что в их доме проживают восемь семей, из них три согласились на переезд, остальные — категорически против. «Там условия, как после бомбежки, никакого ремонта. Это нам шило на мыло менять. У нас финансов нет делать ремонт. Ни компенсацию, ни других никаких квартир нам не предлагают. Наш дом признали аварийным в 2015 году, и с тех пор ничего нам не предлагали»,— подчеркнула Мания Мавликаева. Также собеседница отметила, что ранее жители писали письмо губернатору Алексею Текслеру, но ответа не получили.

В администрации Магнитогорска сообщили, что переехать в дом №164 по проспекту Карла Маркса предложили жителям десяти ветхоаварийных домов, которые планировали расселять только в 2021–2025 годах. Таким образом, у людей появился шанс быстрее съехать из непригодного фонда. Если жильцы не согласятся, им придется ждать своей очереди от одного года до пяти лет. «Дом №17 по улице Писарева запланирован к расселению в 2021 году. По улице Московской дома №№ 36, 42 запланированы к расселению в 2021–2022 годах, дом №46 по улице Московской планируется к расселению в 2022–2023 годах. По дому №40 по улице Московской в настоящее время проводятся мероприятия по переселению в соответствии с программой»,— уточнили в мэрии.

Чиновники подчеркивают, что переселиться вне очереди в дом на Карла Маркса смогут жители только тех домов, где все собственники будут согласны на обмен. Также в администрации напоминают, что магнитогорцы могут отказаться от всех предложенных властями вариантов и получить компенсацию за свою квартиру, она рассчитывается исходя из рыночной стоимости ветхоаварийного жилья. Жители ветхих домов говорят, что этих денег не хватит, чтобы купить даже комнату.

Взрыв в многоквартирном доме на улице Карла Маркса, 164 в Магнитогорске произошел утром 31 декабря. Трагедия унесла жизни 39 человек. Практически полностью обрушился один подъезд многоэтажки и частично — соседний. Когда разбор завалов был завершен, власти Челябинской области объявили, что полный снос здания не планируется. Жильцы, недовольные этим решением, организовали сбор подписей за снос и полное расселение. На петицию, собравшую более 200 тыс. голосов, отреагировал президент России Владимир Путин. 16 января глава государства поручил губернатору Челябинской области Борису Дубровскому полностью расселить дом. В марте Главгосэкспертиза признала дом пригодным для проживания, власти сообщили, что расселять его весь не будут. Тем, кто не захотел жить на месте трагедии, предложили переехать в другие квартиры. Сколько людей воспользовались этим правом, в администрации Магнитогорска уточнить не смогли.

Карина Кальярова