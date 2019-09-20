Подшипники докатились до правительства

Железнодорожные операторы и производители роликовых подшипников для грузовых вагонов написали письма в Совбез РФ, правительство и ОАО РЖД, призывая отказаться от директивного перевода всей отрасли на кассетные подшипники. По их мнению, возникает слишком большая зависимость от импорта подшипников и разрушается производство роликовых подшипников, которые успешно поставляются в Европу. В Минтрансе сохраняют прежнюю позицию о необходимости перехода на кассетные подшипники, а аналитики считают, что если уж форсировать переход, то необходимо начать с новых вагонов.

Ассоциация производителей подшипников направила письма секретарю Совета безопасности РФ Николаю Патрушеву и вице-премьерам Максиму Акимову и Дмитрию Козаку с просьбой обеспечить «эволюционный» переход к повсеместному применению в тележках грузовых вагонов кассетных подшипников вместо роликовых. Письма от 16 и 18 сентября есть у “Ъ”.

Комиссия по вагонному хозяйству Совета СНГ, объединяющая железнодорожные администрации с «российской» шириной колеи (1520 мм), и Комиссия по безопасности движения в середине сентября поддержали обязательную замену подшипников с 2021 года на всех вагонах РФ, проходящих капитальный ремонт с заменой колес,— с роликовых на кассетные (см. “Ъ” от 10 и 13 сентября). Сейчас кассетные подшипники устанавливаются только на вагоны с повышенной грузоподъемностью (10% всего парка), а с принятием этого акта будут распространены на остальные 90%.

Роликовые подшипники, подчеркивается в письме, изготавливаются заводами, акционерами которых являются российские лица, «в то время как предприятия, которые производят кассетные подшипники, имеют в своем капитале преобладающую долю участия лиц из иностранных государств, которые ввели экономические санкции против РФ (SKF, Amsted Rail, Timken)». Более того, сообщает ассоциация, производство роликовых подшипников полностью независимо от иностранных комплектующих, а кассетные, напротив, полностью зависимы от импортных поставок части комплектующих. Также в письме подчеркивается, что общемировой тенденции по переходу к использованию кассетных подшипников не существует: так, в Европе в грузовых вагонах используются исключительно роликовые подшипники, в том числе и российского производства. Ассоциация просит дать поручение о проведении «объективной оценки тех аргументов, которые послужили основанием для принятия Комиссией вагонного хозяйства и Комиссией по безопасности движения решений о форсированном переходе на кассетные подшипники и позиции Минтранса об их поддержке».

Категорически против перехода выступил и Союз операторов железнодорожного транспорта (СОЖТ). В письмах в Минпромторг и на имя главы ОАО РЖД Олега Белозерова, направленных 19 сентября, СОЖТ повторяет аргумент об импортной зависимости выпуска кассетных подшипников. Также, отмечается в письмах, более 20% парка вагонов в РФ принадлежит компаниям под санкциями, и им в любой момент может быть ограничен доступ к использованию кассетного подшипника. Операторы говорят об отсутствии испытаний работы кассетного подшипника в буксе тележки типового вагона и без корпуса буксы и оценивают стоимость переоборудования парка в 300 млрд руб.

В Минтрансе подтвердили свою позицию: внедрение кассетных подшипников повысит эффективность перевозочного процесса на железных дорогах, переход на них будет идти планомерным и эволюционным путем, локализация будет повышаться. В аппарате господина Акимова “Ъ” сообщили, что письмо пока не получали, в аппарате господина Козака не предоставили комментарий. В ОАО РЖД отметили, что мировой опыт применения кассетных подшипников показывает, что вопрос перехода на их использование носит стратегический характер и является одним из приоритетных направлений развития железнодорожного транспорта.

Бесспорно, кассетные подшипники — технологически прогрессивная вещь, говорит замгендиректора ИПЕМ Владимир Савчук. Однако более правильно, по его мнению, ограничиться обязательной установкой их только на новые вагоны — это позволит их производителям оценить перспективный спрос и рассчитать инвестиции в техническое перевооружение и не создаст взрывной финансовой нагрузки на собственников вагонов и грузовладельцев. Эксперт полагает, что наиболее разумным был бы переход на вагонные тележки современных конструкций, уже оборудованных кассетными подшипниками.

Наталья Скорлыгина