Продажи Huawei растут вопреки санкциям

Китайская телекоммуникационная корпорация Huawei Technologies сообщила о росте выручки в третьем квартале текущего года на 26,7% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Квартальная выручка составила $29,6 млрд, притом что с мая Huawei Technologies находится под американскими санкциями: американским компаниям запрещено работать с китайской корпорацией, чтобы защитить свою инфраструктуру от возможных внешних угроз.

Компания также опубликовала данные за первые три квартала. Выручка за этот период выросла на 24,4% и достигла $86,2 млрд. Маржа чистой прибыли составила 8,7%. За первые девять месяцев года Huawei Technologies продала 185 млн смартфонов, что на 26% больше, чем за предыдущий аналогичный период. Компания сообщает, что на данный момент она подписала уже более 60 коммерческих контрактов на установку сетей 5G с ведущими глобальными провайдерами, а также поставила на мировые рынки более 400 тыс. комплектов оборудования для таких сетей.

Алена Миклашевская