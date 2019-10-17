Небо навынос

В Московском музее современного искусства на Петровке в рамках фестиваля «Территория» открылась выставка «Йоко Оно. Небо всегда ясное». Признание к художнице, достижения которой долго оставались в тени славы Джона Леннона, пришло не сразу. Зато сегодня ее имя стоит в одном ряду с классиками концептуализма, феминизма, перформанса и «искусства взаимодействия».

Главная часть выставки «Небо всегда ясное» заняла весь третий этаж музея. Белые залы, залитые неоновым светом, много воздуха и свободного пространства — в этом храме искусства все сделано для того, чтобы зритель погрузился в созерцание и постиг самую-главную-в-мире-истину. Но надолго отдаться во власть медитации не удастся. Тут, как Алису в Зазеркалье, посетителя выставки на каждом шагу подстерегают разные инструкции. Вернее, «Инструкции» — серия картин-текстов Йоко Оно, начатая полвека назад и растущая до сих пор. «Прикасайтесь друг к другу», «Смотрите на закат, почувствуйте, как движется Земля», «Прислушивайтесь к пульсу друг друга, приложив ухо к животу», «Смотрите на Солнце, пока оно не станет квадратным», ну и наконец, просто «Летай». Все эти концептуальные хокку и сегодня выглядят вполне себе современно, однако большую их часть Йоко придумала еще в 1960-е годы, в те времена, когда она присоединилась к самому авангардному на тот момент движению Fluxus.

Молодые художники андерграунда бунтовали против буржуазного искусства. Свои работы эти арт-революционеры создавали из всякого хлама, который подворачивался под руку, таким нехитрым образом поэтизируя жизнь и подчеркивая, что искусство не товар. В группу входили не только художники, но и музыканты, поэты и актеры — все, кто хотел экспериментировать, а не продавать. В этом американском «всёчестве» соединились разные виды искусства — перформанс, визуальная поэзия, театр, видео, коллаж, инсталляция и объект. Основным принципом группы была спонтанность: художники творили в «потоке жизни» — именно так переводится слово «fluxus», давшее название группе. Ее участники всячески провоцировали взаимодействие со зрителем, выступая против элитарного искусства, которое «трогать руками строго запрещено».

Йоко Оно была активной участницей Fluxus, когда в 1966 году случилось событие, изменившее всю ее жизнь. В галерею, где художница готовилась к открытию своей персональной выставки, нагрянул не кто-нибудь, а сам Джон Леннон. Объекты, выставленные Йоко, предполагали непосредственное участие зрителя, и Джон с удовольствием сыграл в эту игру. Он взобрался на лестницу, ведущую под потолок, и увидел через лупу слово «да», что и подтолкнуло его к знакомству с загадочной авангардисткой. Еще одним объектом, заинтересовавшим музыканта, стала картина, в которую нужно было забить гвоздь. На этот жест художница не хотела давать разрешение, так как вернисаж выставки был назначен только на следующий день. В результате нехитрого торга Джон Леннон пообещал Йоко Оно заплатить воображаемые пять шиллингов и забить воображаемый гвоздь. С этого момента началась история их любви и сотворчества.

На московской выставке каждый может повторить легендарный хеппенинг Джона Леннона, взобраться на лестницу и увидеть заветное «да» Йоко Оно. Конечно, это совсем не та лестница, по которой музыкант поднимался в 1960-е годы, да и «Инструкции» сделаны специально к выставке. Но это совершенно не важно. Смысл художественных «партитур» именно в том, что их можно воспроизводить бесконечное количество раз, как музыкальные произведения, и они ничуть не потеряют своей ценности, потому что главное в них — возможность коммуникации. Работы Йоко Оно 1960-х удивительно точно попали в контекст начала XXI века, когда коммуникативная функция стала одной из главных в современной жизни.

Искусство Йоко Оно вообще во многом совпадает с современностью своим демократизмом и открытостью. Пришедшим на выставку зрителям предлагается дорисовать картину, склеить собственный арт-объект из осколков посуды, да еще и унести с собой кусочек мирного неба из инсталляции. Впрочем, эта выставка все-таки не развлекательный квест. Художница по-прежнему занимается социальным активизмом: она борец за мир — этой борьбе посвящены ее антивоенные инсталляции,— а также феминистка, которая поддерживает женщин в борьбе против насилия. Кстати, сама Йоко Оно явно изживала из себя женскую покорность, «изображая жертву»,— на выставке можно увидеть запись ее самого знаменитого перформанса «Cut Piece», когда она позволила зрителям срезать ножницами кусочки ее одежды. И случилось это задолго до перформанса Марины Абрамович «Rhythm 0», во время которого та позволила зрителям манипулировать своим телом с помощью разных предметов, в том числе револьвера. Словом, Йоко Оно во многом опередила свое время, а некоторые ее работы так и остались чистыми идеями на всегда ясном небе.

Елена Федотова