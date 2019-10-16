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Фитнес-клуб World Class RedSide признан лучшим клубом по версии Live Organic Awards

В начале октября состоялось вручение федеральной премии в сфере здорового образа жизни и экологии Live Organic Awards 2019. World Class RedSide стал победителем в номинации «Лучший фитнес-центр».

Напомним, что клуб открылся в мае этого года Москве на улице Сергея Макеева. Общая площадь клуба составляет 5050 кв. м, он создан по авторскому дизайну-проекту. Для членов клуба и гостей доступны тренажеры последнего поколения (такие как швейцарский тренажер SensoPro для развития координации и баланса без дополнительной нагрузки на суставы), эффективные программы тренировок, аквазона с 45-метровым спортивным бассейном и возможность посещения спа.

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