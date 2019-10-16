В Оренбуржье задержаны подозреваемые в контрабанде четырех тысяч среднеазиатских черепах

Сотрудники полиции Оренбуржья совместно с Росгвардией задержали двух подозреваемых в контрабанде более 4 тыс. среднеазиатских сухопутных черепах. Об этом сообщает региональное МВД со ссылкой на официального представителя Ирину Волк. Ими оказались местный житель и гражданка одного из государств Средней Азии.

По данным ведомства, черепахи, незаконно привезенные из Казахстана, были найдены в одном из гаражей Оренбурга. Этот вид рептилий занесен в Красную книгу России. Сейчас черепахи временно размещены в здании ветеринарного факультета Оренбургского государственного аграрного университета.

Обвинение было выдвинуто по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ. «Судом в отношении задержанной избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Ее сообщник находится под домашним арестом»,— говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что пограничные службы обнаружили в прицепе автомобиля «Вольво» 4,1 тыс. среднеазиатских черепах. Рыночная стоимость изъятых рептилий составила 7,79 млн руб. Расследование уголовного дела продолжается.

Алена Смирнова