Оппозиционер возглавил фонд имущества Алтайского края

Депутат заксобрания Алтайского края из фракции «Справедливой России» Владислав Вакаев стал руководителем краевого фонда имущества. Соответствующий приказ подписала глава регионального управления имущественных отношений Елена Зинкова. Ранее фонд возглавляла Людмила Сорокина, которая в 2017-2018 годах была краевым министром имущественных отношений.

«Это показатель того, что перед оппозицией при новом губернаторе Алтайского края открываются новые пути и возможности для реализации своих знаний и умений, в том числе на руководящих постах в государственных учреждениях»,— цитирует лидера краевого отделения «Справедливой России» Александра Терентьева пресс-служба партии.

Владислав Вакаев — один из основателей отделения «Справедливой России» в Алтайском крае. Избрался депутатом заксобрания в 2016 году, занимает должность заместителя руководителя фракции. Входит в комитеты по здравоохранению и науке и по социальной политике.

Юлия Сасевич