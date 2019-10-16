В Екатеринбурге сократилось число производителей продуктов питания

Количество малых и средних предприятий по выпуску продуктов питания в Екатеринбурге с 2010 по 2018 год сократилось в 1,8 раз — с 78 до 43. Об этом сообщила председатель комитета мэрии по товарному рынку Елена Чернышева на заседании координационного совета стратегического развития города.

По ее словам, причинами стало то, что большая часть предприятий перевела производственные мощности на территории Екатеринбургской агломерации, малая часть закрылась из-за нерентабельности. Согласно данным комитета по товарному рынку, объем отгруженных товаров собственного производства составил в 2018 году составил около 55,5 млрд руб. «Многие бренды местных производителей известны за пределами области. Поставки продукции, произведенной в Екатеринбурге, осуществляются по всей России от Калининграда до Хабаровска, а также в страны СНГ — Казахстан, Узбекистан, Киргизию, Туркмению и Таджикистан»,— добавила госпожа Чернышева.

Анастасия Реутова