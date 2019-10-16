Налоговики банкротят автопредприятие в Кузбассе

Арбитражный суд Кемеровской области принял в производство заявление инспекции Федеральной налоговой службы о признании банкротом Тяжинского государственного пассажирского автотранспортного предприятия (ГПАТП) Кемеровской области из-за долга в 14,6 млн руб. Как говорится в картотеке суда, заявление о вступлении в дело о банкротстве также подало новокузнецкое предприятие «Евротэк», занимающееся оптовой продажей нефтепродуктов. Заседание суда по проверке обоснованности требований налоговиков назначено на конец октября.

ГПАТП выполняет автобусные перевозки по шести маршрутам в поселке городского типа Тяжин и по одному маршруту в Итатском, по 22 пригородным направлениям (в том числе на родину космонавта Алексея Леонова в село Листвянка), двум внутриобластным маршрутам и двум межрегиональным (до Красноярского края). По данным «СПАРК-Интерфакс», Тяжинское ГПАТП полностью принадлежит комитету по управлению госимуществом Кемеровской области. Среднесписочная численность предприятия — до 250 человек. Выручка предприятия в 2018 году — 113,3 млн руб., чистая прибыль — 163 тыс. руб. Годом ранее выручка ГПАТП составляла 106,9 млн руб. при чистом убытке в 2,4 млн руб.

Юрий Зуев