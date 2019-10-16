ЗакС включит в ЗНОП территорию, которую намерена застраивать «Бронка Девелопмент»

Заксобрание Петербурга на заседании в среду, 16 октября, приняло за основу законопроект о включении в перечень зеленых насаждений общего пользования территории между домами №19 и №23 по Большой Разночинной улице в Петроградском районе, где застройщик ООО «Орион» по заказу компании «Бронка Девелопмент» планирует построить элитный жилой дом. Инициатором внесения данного законопроекта стал спикер ЗакСа Вячеслав Макаров, который ранее пообещал запретить застройку Петроградской стороны и подверг девелопера резкой критике.

Господин Макаров отметил, что жители, вышедшие на митинг, были поддержаны администрацией района. При этом последняя в принципе узнала о том, что на участке будет вестись строительство лишь тогда, «когда территорию обнесли забором и начали долбить сваи», — сообщил спикер.

Депутат Алексей Ковалев предложил разработать законопроект, который позволит парламенту останавливать подобную застройку.

Кроме того, Вячеслав Макаров призвал создать для застройщиков такие условия, чтобы строить новые здания в историческом центре было экономически невыгодно. «Мы должны сохранить для будущих поколений работу великих архитекторов»,— заявил он.

“Ъ-СПб” писал, что в марте прошлого года Горсуд Петербурга встал на сторону застройщиков в их конфликте с региональными депутатами и бывшим губернатором Георгием Полтавченко по поводу других планируемых к застройке территорий в Петроградском районе, отменив поправку к закону о зеленых насаждениях.