Москалькова изучит иск о ликвидации движения «За права человека»

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова проинформирована о намерении Минюста ликвидировать движение «За права человека» Льва Пономарева. Она собирается изучить исковое заявление министерства.

«Я в курсе ситуации и запросила копию искового заявления для изучения»,— сказала госпожа Москалькова «Интерфаксу».

В состав созданного в 1997 году общероссийского общественного движения «За права человека» входят региональные и местные правозащитные организации. Движение занимается защитой прав заключенных, свободного предпринимательства, прав граждан на свободные и справедливые выборы и независимых СМИ, противодействием репрессивной наркополитике и политическим репрессиям, а также другой правозащитной деятельностью. В феврале 2019 года организацию включили в список иностранных агентов.

Накануне на сайте движения «За права человека» был размещен текст иска Минюста о ликвидации организации после неоднократных нарушений закона об иностранных агентах. Еще одной причиной было указано несоответствие устава движения Гражданскому кодексу. Глава Совета по правам человека Михаил Федотов сообщил “Ъ”, что еще не успел ознакомиться с требованием Минюста, но надеется, что организация сможет продолжить работу. Сам господин Пономарев заявил, что движение «За права человека» продолжит существовать даже при ликвидации судом.

О том, за какие нарушения Минюст требует закрыть движение «За права человека»,— в материале “Ъ”.