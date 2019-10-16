Администрация главы Хакасии будет обеспечивать деятельность правительства

Президиум Верховного совета Хакасии поддержал инициативу о включении администрации главы республики Валентина Коновалова в региональную систему органов исполнительной власти. Законопроект, разработанный республиканским правительством, депутаты рассмотрят на сессии 30 октября.

«Это значит, что эта структура будет обеспечивать деятельность не только главы Хакасии, но и правительства. По большей части, это технический момент»,— сказала “Ъ-Сибирь” начальник управления пресс-службы и информации главы республики и председателя правительства Ирина Емельянова. Замечания и поправки в законопроект можно будет внести до 25 октября.

Напомним, до этого депутат Верховного совета Хакасии от Коммунистов России Денис Бразаускас предлагал ликвидировать администрацию главы республики. По его словам, документ еще находится в работе.

Об инициативе депутата — читайте в материале “Ъ-Сибирь” «Главе ломают аппарат»

Юлия Сасевич