Сбербанк взыскивает с красноярского интернет-оператора «Стриж» около 2 млрд рублей

Сбербанк подал в арбитражный суд заявление о взыскании с красноярской компании «Стриж» более 1,8 млрд руб. Заявление пока не принято судом к рассмотрению.

ООО «Стриж» зарегистрирован в Красноярске в 2018 году. Компания является оператором спутниковой связи интернет в Красноярске. По данным «СПАРК-Интерфакс», 100% в уставном капитале принадлежит Евгению Макиенко.

В 2015 году АО «Красноярское конструкторское бюро «Искра» заявило о запуске федерального интернет-оператора «Стриж». Старт новой торговой марки АО КБ «Искра» состоялся в рамках ребрендинга основных направлений деятельности предприятия, сообщили тогда в КБ. По данным сайта КБ «Искра», компания входит в тройку крупнейших операторов спутниковой связи России.

Оксана Павлова