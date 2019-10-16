Сумма ущерба по делу экс-чиновницы мэрии Новосибирска Стыниной выросла в четыре раза

Следственный комитет во второй раз направил в суд уголовно дело бывшего руководителя жилищного управления мэрии Светланы Стыниной, обвиняемой в махинациях с муниципальным жильем.

По версии следствия, с 2006-го по 2014 год преступная группа, в которой ключевую роль якобы играла начальник жилищного управления Светлана Стынина, похитила денежные средства мэрии путем отчуждения 52 жилых помещений, собственником либо инвестором строительства которых являлся муниципалитет. Следствие первоначально определило сумму ущерба в 40 млн руб. Весной 2018 года уголовное дело Светланы Стыниной в первый раз поступило на рассмотрение Центрального райсуда Новосибирска, однако тот вернул следствию для предъявления экс-чиновнице более тяжкого обвинения. «Фактические обстоятельства дела свидетельствуют о наличии оснований для квалификации действий как более тяжкого преступления»,— указывается в судебном решении.

Дополнительное расследование заняло больше года. Сумма инкриминируемого Светлане Стыниной ущерба выросла в четыре раза — до 160 млн руб. Как рассказал “Ъ-Сибирь” прокурор отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции Андрей Вильгельм, с целью возмещения причиненного преступлением ущерба наложил на имущество (недвижимость, инвалюту) экс-чиновницы и других фигурантов, ее заместителя Андрея Гудченко и предпринимательнице Елене Камерзановой, на общую сумму свыше 159 млн руб.

О приговоре Андрею Гудченко по другому делу — в материале “Ъ-Сибирь” «Экс-сотрудника мэрии переселят за решетку»

Константин Воронов