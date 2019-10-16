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Новосибирский Академгородок могут лишить статуса объекта культурного наследия

Министр строительства Новосибирской области Иван Шмидт не исключил, что Академгородок может быть лишен статуса объекта культурного наследия. «Мы за развитие Академгородка, потому что на сегодняшний день превратить это в спальный район невозможно. Я считаю, что впоследствии эту зону необходимо снимать, чтобы Верхняя зона не превратилась у нас в музей»,— цитирует его Тайга.инфо.

Академгородок получил статус объекта культурного наследия в 2014 году. За это решение неоднократно выступали общественные организации Академгородка. Как писал “Ъ”, в 2006 года президенту Владимиру Путину было направлено обращение 40 ученых, подкрепленное 6 тыс. подписей жителей Академгородка, с просьбой содействовать приданию Академгородку «статуса объекта культурного наследия России, памятника ландшафтной архитектуры XX века». Речь шла только о Верхней зоне Академгородка, с которой в 50-е годы начиналось строительство Новосибирского научного центра. Как ранее сообщали СМИ, в охранную зону включено более 1 тыс. га земли, на которой расположены научные институты, ботсад и жилые дома.

Господин Шмидт сказал журналистам, что разработана стратегия пространственного развития Новосибирского научного центра до 2035 года в рамках проекта Академгородок 2.0. Проектом предусматривается развитие научной субагломерации «Умная долина», соответствующей градостроительным параметрам успешных технополисов и наукополисов мира, размещение нового рекреационно-жилого района, районов научно-образовательной деятельности, коммунально-производственного района. Планируется увеличение жилых зон на 78%, научно-производственных зон — в 2,6 раза, производственных зон — на 39%, а также сохранение площади озелененных территорий и лесов. Затраты на реализацию проекта оцениваются в 450,5 млрд руб.

Оксана Павлова


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