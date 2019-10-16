Житель Кузбасса получил три года колонии за призывы к теракту в мечети

Дальневосточный окружной военный суд приговорил 23-летнего жителя Новокузнецка к трем годам в колонии общего режима за призывы к экстремизму и терроризму. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ по Кемеровской области.

По данным чекистов, молодой человек опубликовал на своей странице в соцсети «ВКонтакте» текст с публичными призывами к совершению теракта в мечети, а также к экстремистской деятельности в отношении представителей народов Кавказа, Закавказья и Средней Азии по причинам расовой, национальной ненависти или вражды.

«В ходе переписки с другими пользователями молодой человек продолжал активно комментировать размещенные им материалы, указывал на необходимость распространять их среди других людей, а также заявил о намерении лично участвовать в совершении преступлений экстремистской и террористической направленности»,— говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Задержанный житель Новокузнецка стал фигурантом двух уголовных дел, возбужденных по ч. 2 ст. 205.2 (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности) и ч. 2 ст. 280 (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности).

Юрий Зуев