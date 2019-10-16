В ходе протестов в Каталонии пострадали более 70 человек, задержаны 25

В ходе акций протеста, прошедших в ночь на среду в Каталонии за медицинской помощью обратились 74 человека, 25 человек были задержаны за беспорядки или нападения на представителей власти, сообщает газета El Pais. Правительство выступило с заявлением, в котором осудило насилие во время акций протестах и напомнило, что агрессивность не является результатом «мирного движения граждан».

Напомним, протестующие вышли к зданию представительства испанского правительства в Барселоне. Они разожгли огонь на дороге, перевернули мусорные баки, опрокинули заграждения. Между митингующими и полицией происходили столкновения. Кроме того, протесты прошли в Таррагоне, Лериде, Жироне и Сабаделе. Всего в акции участвовало 40 тыс. человек.

Ранее протестующие заблокировали дорогу к аэропорту Эль-Прат, из-за чего было отменено около сотни рейсов. Люди были вынуждены добираться пешком.

На референдуме за независимость Каталонии в октябре 2017 года проголосовали 90,18% каталонцев, против — 7,83%. Явка составила 43,03% (2,87 млн человек). Власти Испании назвали референдум незаконным. Девять каталонских сепаратистов были приговорены к заключению на сроки от 9 до 13 лет тюрьмы. Еще трое были освобождены от тюремного заключения. Бывший глава Каталонии Карлес Пучдемон, бежавший в Бельгию, осудил решение испанского суда, назвав его безобразием и призвав народ «отреагировать, как никогда раньше». 10 ноября в Испании пройдут досрочные парламентские выборы.

О развитии ситуации в Каталонии читайте в материале “Ъ”.