Плавание в открытом суде

Дело трехкратного олимпийского чемпиона по плаванию Сунь Яна, обвиненного в нарушении антидопинговых правил, за что ему грозит пожизненная дисквалификация, будет рассмотрено Спортивным арбитражным судом 15 ноября. Из череды других историй подобного рода упомянутую выделяет то, что слушания будут открытыми. В зал на все время рассмотрения допустят представителей СМИ, к тому же трансляция заседаний суда будет вестись на сайте Всемирного антидопингового агентства (WADA). За все время существования CAS это лишь второй случай назначения открытого процесса.

Международный спортивный арбитраж CAS сообщил, что рассмотрение громкого дела китайского пловца — трехкратного олимпийского чемпиона, 11-кратного чемпиона мира Сунь Яна — начнется 15 ноября. Особого интереса это заявление не вызвало бы, если бы не одно любопытное обстоятельство. Дело будет слушаться в открытом режиме. Для CAS это крайне редкая практика. Да, регламент допускает проведение открытых слушаний, но только по запросу сторон. А спортсмены не горят желанием делиться с публикой подробностями проходимых ими медицинских процедур, которые всплывают в ходе рассмотрения дел. Единственное за 35-летнюю историю CAS исключение имело место в 1999 году. Тогда ирландская пловчиха, трехкратная олимпийская чемпионка Мишель Смит де Брюин, обвиненная в намеренной порче пробы путем вливания в нее алкоголя, пыталась опротестовать решение Международной федерации водных видов спорта (FINA) о четырехлетней дисквалификации. Успеха она не добилась и вынуждена была завершить карьеру.

Дело Сунь Яна сильно отличается от истории ирландской спортсменки. Во-первых, истец не он, а WADA. Во-вторых, в качестве соответчика в деле выступает FINA. В-третьих, Сунь Яна на применении допинга не ловили. Единственное, в чем его история похожа на дело Мишель Смит де Брюин, так это в том, что поражение в суде будет означать для него конец карьеры. Дело в том, что в 2014 году он попался на применении запрещенного препарата, но тогда отделался легким испугом. Китайское антидопинговое агентство удовлетворилось заявлением спортсмена о том, что запрещенная субстанция попала в его организм случайно, и назначила ему всего три месяца дисквалификации. Теперь Сунь Яну грозит признание виновным во втором нарушении, а это чревато дисквалификацией вплоть до пожизненной.

Напомним, что скандал вокруг Сунь Яна разгорелся еще осенью прошлого года. Тогда сотрудники антидопинговой службы прибыли к нему домой для взятия проб. Сунь Ян долго отказывался пускать их в дом, потом отказывался сдавать мочу в присутствии агента (этого требуют правила), следом все-таки сдал кровь. А вот затем случилось самое интересное. Мать спортсмена потребовала уничтожить пробы, что с успехом осуществил охранник семьи, расколотивший пробирку с кровью молотком.

Сунь Ян объяснил свои действия тем, что агенты явились к нему домой с неверно оформленными документами. У них действительно была одна доверенность на всех (от компании IDTM, выступающей подрядчиком как WADA, так и многих федераций), в то время как регламент предусматривает, что на каждого человека, принимающего участие в допинг-контроле, должна быть выписана именная доверенность. Этого оказалось достаточно, чтобы FINA не стала открывать дело. Именно поэтому в означенном деле федерация выступает в качестве соответчика. Однако другие спортсмены на случившееся отреагировали крайне жестко. На состоявшемся в июле чемпионате мира по плаванию (там Сунь Ян завоевал два золота) некоторые из них даже отказывались подниматься на подиум вместе с китайцем.

Александр Петров