ФАС очищает промысел от брака

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) и Росрыболовство нашли новые предлоги, чтобы запретить добычу рыбы компаниям, находящимся под иностранным влиянием. Мурманская РКФ может лишиться квот на основании агентского соглашения с испанской Pesquera Vaqueiro S.L. Доказательством аффилированности сторон послужил тот факт, что владелица РКФ Ирина Ширвель — супруга члена совета директоров испанской компании.

Девятый арбитражный апелляционный суд 11 октября признал, что мурманская РКФ находится под контролем иностранного инвестора. Поводом послужили агентский договор с испанской Pesquera Vaqueiro S.L.: она получила право определять решения, принимаемыми российской стороной. Ранее аналогичное заключение дала ФАС. Это первый подобный случай, рассказал “Ъ” заместитель руководителя ведомства Андрей Цыганов. Ранее служба выносила заключения об иностранном контроле только на основании владения инвестором более 50% долей и акций в составе компании. Таким предприятиям с 2015 года запрещено добывать рыбу по российским квотам.

Единственной владелицей РКФ числится Ирина Ширвель. В 2008–2010 годах РКФ заключила с Росрыболовством 11 договоров на закрепление квот на вылов морского окуня, палтуса и камбалы в Атлантике. В 2017–2018 годах компания добывала по 6 тыс. тонн рыбы, сообщила “Ъ” госпожа Ширвель. Управляющий партнер Agro and Food Communications Илья Березнюк оценивает стоимость этого улова в 1,5 млрд руб. В 2019 году компания подала четыре заявки на российские квоты в северо-западной части Атлантического океана, но Росрыболовство отказало на основании заключения ФАС.

Как следует из материалов суда, агентский договор, заключенный РКФ с Pesquera Vaqueiro S.L. в 2011 году, предусматривает обслуживание судов, рыбодобычу и переработку испанским контрагентом. По информации ФАС, большую часть рыбы РКФ отгружала испанской компании: в 2015 году — 80% (по данным компании — 74,8%) от общего объема отгруженной продукции, в 2016 году — 76% (65,74%), в 2017 году — 70% (52,6%). По словам Ирины Ширвель, основным объектом промысла компании является морской окунь, преимущественный рынок для которого — Азия. РКФ предпочитала реализовывать рыбу агенту для минимизации рисков из-за волатильности спроса, пояснила госпожа Ширвель.

РКФ и Pesquera Vaqueiro S.L. аффилированы между собой, это доказывает заключенный в 2015 году брак между Ириной Ширвель и гражданином Испании Хосе Пабло Бакеиро Сотело, членом совета директоров Pesquera Vaqueiro S.L., комментирует Андрей Цыганов. Суд согласился, что по этой причине у РКФ отсутствовала самостоятельность в предпринимательской деятельности. Ирина Ширвель обещает обжаловать решение апелляции. Маловероятно, что решение отменят, так как агентское соглашение показывает полноту контроля иностранного инвестора над компанией, прогнозирует глава «НП-Эдвайс» Наталья Пантюхина.

РКФ также просит признать незаконным отказ в квотах в северо-западной части Атлантики. Оспариваемое заключение ФАС являлось ненормативным документом, говорится в иске. А Росрыболовство самостоятельно не может исследовать, находится ли компания под влиянием иностранного инвестора, уверены в РКФ. Росрыболовство запросило заключение ФАС, так как в ведомство поступило обращение от конкурирующей компании «Мурман Сифуд» с указанием об иностранном контроле над РКФ, говорится в отзыве на иск. В Росрыболовстве и «Мурман Сифуд» не ответили на запрос “Ъ”. РКФ также оспаривает действия ФАС, которая направила в Росрыболовство заключение. Заседания состоятся 16 октября в Арбитражном суде Москвы.

С 2015 года ФАС вынесла 17 заключений о нахождении компаний под иностранным контролем, из них 16 — обжалуются в судах, отмечает господин Цыганов. Как ранее сообщал “Ъ”, семь из них касались рыбопромышленных компаний, в момент закрепления квот контролируемых украинским бизнесменом Дмитрием Дремлюгой. Как только был введен запрет, господин Дремлюга передал активы аффилированным гражданам России.

Алексей Полухин