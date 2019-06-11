Иностранцы не отпускают рыбу

Рыболовная компания «Тайфун», ранее принадлежавшая украинскому бизнесмену Дмитрию Дремлюге, смогла доказать в суде отсутствие контроля иностранного инвестора. Это может стать первым шагом для возвращения связанным с предпринимателем компаниям квот на вылов более 2 тыс. тонн рыбы и 200 тонн краба, стоимость которых оценивается до 5 млрд руб.

Арбитражный суд Хабаровского края удовлетворил заявление ООО «Тайфун» об отсутствии контроля иностранного инвестора. Решение было опубликовано в картотеке дел на прошлой неделе. «Тайфун» — одна из пяти рыбопромышленных компаний, которые ранее принадлежали бизнесмену Дмитрию Дремлюге. Наряду с ООО «Атлантика», АО «ХК "Дальморепродукт"», ООО «Краб ДВ» и ООО «Зарубинская база флота» «Тайфун» был признан Федеральной антимонопольной службой (ФАС) находящимся под контролем иностранного инвестора при получении квот на вылов рыбы. Основанием стал украинский паспорт господина Дремлюги и его постоянное проживание за границей, из-за чего он потерял статус налогового резидента России.

Как говорится в решении суда, в 2017 году гражданка РФ Ирина Жукова приобрела у дочери Дмитрия Дремлюги Алены 100% в компании «Владконэк», которой принадлежало 99% уставного фонда «Тайфуна». В декабре 2018 года «Владконэк» вышел из состава учредителей «Тайфуна», а единственным участником и гендиректором компании сегодня выступает Анастасия Филоненко, следует из документов суда. В компаниях не ответили на запросы “Ъ”. Связаться с Дмитрием Дремлюгой не удалось.

Всего структурам, связанным с господином Дремлюгой, принадлежали квоты на вылов более 2 тыс. тонн рыбы и около 200 тонн краба, писало издание РБК. Источник “Ъ” в отрасли оценивает стоимость этих квот с учетом срока действия договора в 4–5 млрд руб. В 2019 году Росрыболовство на основании заключения ФАС начало расторгать договоры о праве на вылов с «Атлантикой», ХК «Дальморепродукт», «Краб ДВ», «Зарубинской базой флота» и «Тайфуном». Сегодня компании пытаются оспорить решения Росрыболовства в арбитражных судах.

Как следует из картотеки дел, «Хасанрыба» и «Зарубинская база флота» сегодня также пытаются доказать отсутствие контроля иностранного инвестора в арбитражных судах Хабаровского и Приморского краев. Рассмотрение дел назначено на июнь-июль 2019 года. Партнер НАФКО Павел Иккерт считает, что шансы подтвердить отсутствие иностранного инвестора у этих компаний по аналогии с «Тайфуном» достаточно высоки.

Руководитель практики имущественных и обязательственных отношений НЮС «Амулекс» Галина Гамбург при этом не исключает, что имеет место формальный выход из состава учредителей иностранного инвестора, а между Анастасией Филоненко и Дмитрием Дремлюгой присутствуют признаки аффилированности. Как следует из списка аффилированных лиц АО «ХК "Дальморепродукт"», госпожа Филоненко с 2014 года входит в состав совета директоров этой компании. Кроме того, она работала директором ООО «ГК "Дальморепродукт"» Алены Дремлюги, а с конца 2018 года стала владеть и возглавила «Краб ДВ», «Атлантику» и «Хасанрыбу».

ФАС планирует обжаловать решение суда, рассказала “Ъ” начальник управления контроля иностранных инвестиций ФАС России Олеся Мильчакова. Но, отмечает она, неясно, каким образом анализировались обстоятельства нахождения или отсутствия «Тайфуна» под контролем иностранного инвестора и какие были предъявлены доказательства. Оспорить решение планирует и Росрыболовство. Там подчеркнули, что намерены настаивать на лишении квот всех компаний, находящихся под контролем иностранного инвестора.

Чем может быть аргументирована апелляционная жалоба, непонятно, и, хотя выход из состава учредителей «Тайфуна» иностранного инвестора мог быть формальностью, решение суда имеет высокие шансы устоять в вышестоящей инстанции, считает госпожа Гамбург.

Алексей Полухин