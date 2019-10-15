Почта России продала в Татарстане 16 тысяч цифровых ТВ-приставок

Управление федеральной почтовой связи «Татарстан почтасы» (подразделение Почты России) с начала марта продало 16 тыс. ТВ-приставок в рамках госпрограммы перехода на цифровое вещание. В том числе 10 тыс. единиц оборудования были проданы в муниципальных центрах и селах, сообщила пресс-служба управления.

Комплекты, в которые входит приставка и кабель для подключения, на почте предлагают за 990 руб. (базовая модель).

Напомним, в январе Минсвязи РФ, Минпромторг РФ, Почта России и крупнейшие игроки цифрового ритейла подписали меморандум об обеспечении населения России абонентским оборудованием, принимающим цифровой сигнал обязательных общедоступных телеканалов.

В УФПС «Татарстан почтасы» входят 1111 отделений почтовой связи (ОПС, в том числе 260 городских и 891 сельских), 20 передвижных ОПС, 70 пунктов почтовой связи, а также Логистический почтовый центр, Магистральный сортировочный центр, 10 участков курьерской доставки, а также 9 почтамтов и 11 межрайонных почтамтов. В УФПС «Татарстан почтасы» работают 3485 почтальонов.

Как писал "Ъ-Казань", в Татарстане 99,3% домов имеют техническую возможность получения цифрового сигнала. Остальным жителям выплачивают компенсацию на покупку и установку спутникового ТВ до 7,3 тыс. руб. Кроме того, татарстанцам, у которых есть возможность перейти на новый вид телевещания, предоставляют субсидию на покупку цифровой приставки и антенны. По этим направлениям уже выплатили 1,73 млн руб.

Переход Татарстана с аналогового на цифровое телевещание был завершен 14 октября.

"Ъ-Казань"