Татарстан перешел с аналогового на цифровое телевидение

Сегодня в Казанском телецентре прошла церемония перехода Татарстана с аналогового на цифровое телевещание. Ее участником стал замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Алексей Волин, сообщает «Интерфакс».

По его словам, сегодня в России проходит финальный этап перехода на цифровое вещание 20 федеральных телеканалов. Когда он завершится, то «в стране будет выполнена федеральная целевая программа инфраструктуры цифрового телевидения». При этом ни в одном регионе России не было проблем при переходе на цифровое телевещания, добавил господин Волин.

В Татарстане 99,3% домов имеют техническую возможность получения цифрового сигнала. Остальным жителям выплачивают компенсацию на покупку и установку спутникового ТВ до 7,3 тыс. рублей. Кроме того, татарстанцам, у которых есть возможность перейти на новый вид телевещания, предоставляют субсидию на покупку цифровой приставки и антенны. По этим направлениям уже выплатили 1,73 млн руб.

"Ъ-Казань"