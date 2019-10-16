Полиции урезали зону отдыха

В Сочи суд признал четверых местных жителей виновными в хищении прав на участок, принадлежащий санаторию МВД «Салют», еще один подсудимый скрылся и объявлен в розыск. Суд признал, что председатель садоводческого товарищества «Ручеек» Раиса Егорова, а также двое ее знакомых с помощью кадастрового инженера Виктории Кривцун подделали документы и под видом дачного участка продали землю, принадлежащую санаторию «Салют». Ущерб от действий злоумышленников оценивается в 11,6 млн руб. Тем временем в столице идет процесс еще по одному делу о хищении бюджетных средств при реконструкции к Олимпиаде-2014 трех сочинских санаториев МВД России. Из выделенных на эти цели 500 млн руб., по версии следствия, было украдено более 140 млн руб.

Центральный районный суд Сочи вынес приговор по делу в отношении четверых местных жителей, которые обвинялись в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Об этом сообщили в пресс-службе Краснодарского краевого суда. Суд установил, что подсудимые обманным путем завладели участком земли, принадлежащим федеральному казенному учреждению здравоохранения МВД РФ «Санаторий "Искра"». Подсудимый Рафаил Миносян был приговорен к четырем годам колонии общего режима, Раиса Егорова — к трем годам. Юрий Караваев и Виктория Кривцун получили условные сроки, пять лет и три года соответственно. Еще один подсудимый Эмзар Вачиберадзе во время судебного процесса скрылся и был объявлен в розыск.

Уголовное дело по факту хищения земли санатория «Искра» было возбуждено следственными органами МВД в апреле 2018 года, в августе того же года были арестованы жители Сочи Юрий Караваев и Раиса Егорова. Следствие установило, что подсудимые, решив завладеть частью земельного участка, принадлежащего санаторию «Салют» МВД России, предоставили в регистрационные органы сфальсифицированные документы, а также техническую документацию, что позволило оформить в собственность одного из участников преступления земельный участок площадью свыше 1,7 тыс. кв. м, принадлежащий санаторию, говорится в материалах дела. Ущерб от действий злоумышленников, по подсчетам следствия, составил 11,6 млн руб.

Подробности уголовного дела в суде и краснодарском краевом ГУ МВД не сообщают. По информации сотрудника правоохранительных органов, которую он сообщил “Ъ” на условиях анонимности, злоумышленники воспользовались тем, что земли дачного товарищества «Ручеек», председателем которого является Раиса Егорова, разбросаны по значительной территории в виде отдельных участков, смежных с территорией санатория «Искра». При этом кадастровые документы были оформлены далеко не во всех случаях. Как следует из материалов гражданского производства, опубликованных на сайте Центрального суда Сочи, первым владельцем участка площадью 1,7 тыс. кв. м был Рафаил Миносян, который передал землю Раисе Егоровой в виде возврата займа на сумму 2 млн руб. Сделка была оформлена кадастровым инженером Викторией Кривцун. Интересно, что подсудимый Эмзар Вачиберадзе в 2012 году уже был осужден за незаконные сделки с земельными участками дачного товарищества, ему было назначено наказание виде шести месяцев лишения свободы.

В ФКУЗ «Санаторий "Искра"» комментировать приговор не стали, сославшись на то, что начальник санатория Вячеслав Береза находится в командировке. Защитник подсудимого Юрия Караваева Лев Филь отказался общаться с “Ъ”, телефон Рамазана Демирова, защитника Раисы Егоровой, во вторник был недоступен. Как следует из материалов Арбитражного суда Краснодарского края, а также судов общей юрисдикции, санаторий «Искра» на текущий момент не обращался к кому-либо из юридических или физических лиц с иском о возврате земельного участка.

Отметим, что это не единственное дело, связанное с сочинскими санаториями МВД. С июня этого года в Тушинском суде столицы слушается уголовное дело о хищении бюджетных средств при реконструкции к Олимпиаде-2014 трех сочинских санаториев полицейского ведомства. Это дело было возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) в отношении неустановленных лиц в мае 2015 года следственным департаментом МВД по итогам внутриведомственной проверки. Однако уже через месяц, когда выяснилось, что к хищениям могут быть причастны полицейские чиновники, Генпрокуратура передала дело в СКР. В ходе расследования было установлено, что реконструкция сочинских санаториев «Искра», «Салют» и «Хоста», в которых проживали полицейские, обеспечивавшие безопасность олимпийцев и гостей спортивных соревнований, проводилась с 2011 по 2013 год «в соответствии с планами подготовки к XXII Олимпийским играм 2014 года». На эти цели из бюджета было выделено 500 млн руб. Как установили следователи, распределением средств занимался центр заказчика-застройщика управления организации капитального строительства МВД, возглавляемый Игорем Донцовым. В качестве генподрядчика он привлек ведомственное ФГУП РСУ МВД и его гендиректора Вячеслава Колесника. Непосредственно же работы на объектах выполняло ООО «МариоТек», возглавляемое Николаем Марусовым. По материалам дела, стоимость работа была завышена, в том числе и благодаря дроблению контрактов. Следствие считает, что таким образом фигуранты дела похитили в общей сложности более 140 млн руб.

Анна Перова, Краснодар; Олег Рубникович