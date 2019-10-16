Группа ИСТ распрощалась с вагонами

Группа ИСТ Александра Несиса, не имея возможности противостоять административному давлению, вышла из операторского бизнеса. ООО «Восток1520» и «ВМ-Транс» досрочно вернули Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК) около 25 тыс. инновационных вагонов, которые тут же, по информации собеседников “Ъ”, были переданы в лизинг «Модум-Трансу» Артема Чайки и Дмитрия Артякова, уже управляющему парком производства Уралвагонзавода (УВЗ). В результате в России сформирован новый крупнейший оператор инновационных вагонов с 41 тыс. единиц тяжеловесного парка.

Первая тяжеловесная компания (ПТК), принадлежащая группе ИСТ Александра Несиса и партнерам, вернула свой парк инновационных вагонов лизингодателю — ГТЛК. Договоры лизинга входящего в ПТК ООО «Восток1520» суммарно на 13,8 тыс. инновационных вагонов с ГТЛК, заключенные в 2016–2017 годах и действительные до 2030–2032 годов, досрочно прекращены с 1 октября по соглашению сторон, следует из базы СПАРК. То же произошло с парком «ВМ-Транса» — этот оператор формально подконтролен «Промышленным активам» Андрея Лебедева. С 1 октября расторгнуты договоры на 1,3 тыс. вагонов.

По информации собеседников “Ъ”, знакомых с ситуацией, в общей сложности ГТЛК изъяла из лизинга около 25 тыс. вагонов: 15,5 тыс.— у «Восток1520» и 9,5 тыс.— у «ВМ-Транса».

Эти вагоны, рассказали три собеседника “Ъ”, ГТЛК передала в лизинг оператору «Модум-Транс» — некогда кэптивному оператору УВЗ «УВЗ-Логистик», в 2018 году приобретенному структурами, близкими к Артему Чайке и Дмитрию Артякову. На третий квартал «Модум-Транс», по данным «Infoline-Аналитики», имел в управлении 16,2 тыс. инновационных вагонов и был на четвертом месте по этому показателю, уступая СУЭК с 35 тыс. единиц, «Восток1520» и «ВМ-Трансу».

В группе ИСТ подтвердили, что вышли из бизнеса, воздержавшись от деталей. В ГТЛК от комментариев отказались. В «Модум-Трансе» на запрос “Ъ” не ответили.

Источник, знакомый с ситуацией, поясняет, что группа ИСТ вышла на все еще высоком рынке, не имея возможности противостоять попыткам создания крупного оператора с прямым доступом к трем производителям вагонов — УВЗ, ОВК и «Промтрактору»,— долгим кредитам ГТЛК и с административным ресурсом.

Концепция консолидации инновационного парка ранее продвигалась самой ГТЛК. Основой нового оператора должна была стать ПТК и Brunswick Rail Ильи Беляева. ПТК была создана в 2016 году Сергеем Генераловым на основе «Нитрохимпрома» и «Восток1520». ГТЛК планировала купить ПТК, после того как та, в свою очередь, приобретет «Промышленные активы» и интегрирует их в свой состав. В этой конфигурации ПТК оценивалась в 71,7 млрд руб., еще в 20 млрд руб.— Brunswick Rail.

Но в декабре 2018 года ФАС заблокировала сделку по покупке ПТК «Промышленных активов», считая, что существует рынок инновационных вагонов, на котором ПТК доминирует. ПТК оспорила это решение и выиграла уже в двух инстанциях. В ФАС не прокомментировали “Ъ”, не вызвала ли сделка с «Модум-Трансом» аналогичных возражений. По информации “Ъ”, в итоге сделка с «ВМ-Трансом» все же получила оформление, но уже после того, как создатель ПТК Сергей Генералов вышел из этого бизнеса, а владельцами ПТК после серии сделок к зиме этого года стали группа ИСТ и дружественные ей инвесторы. А после того как в апреле 2019 года СУЭК купила «Нитрохимпром», ГТЛК отказалась от идеи покупки ПТК и решила сосредоточиться на традиционном лизинговом бизнесе.

При досрочном выходе из лизинговых контрактов по согласованию с ГТЛК «Восток1520» более 20 млрд руб., а «ВМ-Транс» — более 10 млрд руб. подсчитал глава «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров. По его словам, это позволило группе ИСТ выйти из актива на достаточно выгодных условиях — пусть и не таких выгодных, как в рамках ранее сорвавшейся сделки с ГТЛК,— чтобы инвестировать средства в проекты в других отраслях экономики.

Наталья Скорлыгина, Анастасия Веденеева