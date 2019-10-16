«Госстрой» сдался красногорским

Как стало известно „Ъ“, на строительный рынок Уфы до конца года зайдет подмосковная девелоперская группа «Садовое кольцо» (Красногорск) предпринимателя Сергея Колунова. Застройщик забирает объекты уфимского девелопера «Госстрой», связанного с депутатом горсовета Кириллом Бадиковым. Детали сделки стороны не раскрывают. Завершение семи начатых объектов «Госстроя», срок сдачи которых откладывается от нескольких месяцев до нескольких лет, в «Садовом кольце» оценивают в 3,4 млрд руб. Благодаря господдержке и фонду компенсационных участков подмосковная компания рассчитывает построить в Уфе около 350 тыс. кв. м жилья. По мнению экспертов, в этом случае она сможет окупить вложения в долгострои «Госстроя» за три-четыре года и выйти в прибыль.

Уфимская строительная группа «Госстрой» (принадлежит членам семьи депутата горсовета Уфы Кирилла Бадикова) уходит с рынка. Ее объекты будет достраивать подмосковная девелоперская группа «Садовое кольцо» предпринимателя Сергея Колунова. В понедельник, по данным „Ъ“, предстоящая сделка обсуждалась на совещании в правительстве. У «Госстроя» в процессе строительства находятся четыре жилых комплекса, сдачи квартир в которых дожидаются более 2,5 тыс. покупателей. Сроки сдачи объектов откладываются в зависимости от жилого комплекса от нескольких месяцев до четырех лет. Дольщики «Госстроя» обращались с заявлениями в прокуратуру, откуда их заявление передавалось в МВД, но ответа не последовало. В региональном перечне проблемных домов, составленном госкомстроем Башкирии, объектов «Госстроя» нет.

В «Садовом кольце» и «Госстрое» информацию о готовящейся сделке подтвердили. В совместном релизе компаний отмечается, что договоры передачи прав «Садовому кольцу» на активы «Госстроя» планируется подписать до середины декабря.

Переход активов, отмечается в релизе, будет проходить без процедуры банкротства компаний-застройщиков и без переоформления договоров долевого участия. Функции единоличного исполнительного органа от компаний группы «Госстрой» в результате должны перейти к компании «ГСМ», право генподрядчика — от компании «Башнафтатранс» к генподрядчику «Садового кольца», название которого не уточняется.

Красногорская компания планирует достроить четыре литера жилого комплекса «Московский» (степень готовности от 15% до 49%), три литера ЖК «Эрмитаж. Горсовет» (от 48% до 67%), ЖК «Белая река» (63%) и ЖК «Эрмитаж на Ленина» (41%), приступив к строительству в период с ноября текущего до апреля 2020 годов. Общую сумму вложений в завершение этих объектов девелопер оценивает в 3,39 млрд руб.

• ГК «Садовое кольцо» основана в 2003 году. Штаб-квартира расположена в подмосковном Красногорске, администрацию которого в 2017–2018 годах возглавлял нынешний глава Башкирии Радий Хабиров. Группа объединяет восемь компаний, строит в 15 регионах РФ. Консолидированной финансовой отчетности не публикует. В рейтинге, опубликованном на портале «Единый реестр застройщиков», «Садовое кольцо» по объемам строительства на 1 октября занимает 245 место в РФ. В июне сообщалось, что красногорская компания может инвестировать 6 млрд руб. в развитие горнолыжного курорта «Мраткино» под Белорецком.

При этом он рассчитывает на поддержку региональных властей. Обсуждается, что власти республики предоставят застройщику фонд компенсационных участков, за счет бюджета построят к 2021 году инженерно-транспортную инфраструктуру в районе ЖК «Московский» и «Эрмитаж. Горсовет», субсидируют застройщику процентную ставку по кредитам и предоставят госгарантии банкам. В итоге на компенсационных площадках и площадках «Госстроя» в Уфе «Садовое кольцо» планирует построить 350 тыс. кв. м жилья. Из них на участках «Госстроя» в микрорайоне Глумилино — 80 тыс. кв. м, на территории ЖК «Московский» — 60 тыс., «Эрмитаж на Ленина» — 10 тыс. и на компенсационных участках еще 200 тыс. кв. м.

На совещании в правительстве было заявлено, что одним из условий сделки «Госстроя» с «Садовым кольцом» является личное участие владельца «Госстроя» в урегулировании ситуации с дольщиками. Он же несет персональную ответственность перед ними, сказал один из участников обсуждения.

По данным «СПАРК-Интерфакс», в июне в Уфе было зарегистрировано ООО «Специализированный застройщик “Садовое кольцо Уфа“» с уставным капиталом 527,31 млн руб., 95% которого через ООО «Садовое кольцо инвест» принадлежит Сергею Колунову и Светлане Белоус, 5% через ООО «Блицпроект», «Пронто» и «Инвестпроект» — Елене Колуновой, Андрею Хромому и Николаю Ульянову.

Кирилл Бадиков вчера отказался комментировать условия сделки с «Садовым кольцом», сославшись на коммерческую тайну. Поиск инвестора на свои начатые проекты в Уфе он вел больше года.

Представитель инициативной группы дольщиков «Эрмитаж. Горсовет» сообщил, что покупатели квартир в этом ЖК получили на руки около 500 исполнительных листов на взыскание с застройщика неустойки за несвоевременную сдачу домов, но они не исполняются.

Руководитель департамента банкротной практики коллегии адвокатов Artlex Вадим Габбасов считает, что перспектива взыскания неустойки будет зависеть от соглашений между «Госстроем» и «Садовым кольцом». «Если в этом документе не будет указано, что возникшие ранее обязательства «Госстроя» переходят к «Садовому кольцу», то дольщикам ничего не останется, как взыскивать средства через процедуру банкротства компаний-застройщиков холдинга. При таком сценарии шансы на получение средств у них невелики, так как, скорее всего, в реестр заявятся крупные кредиторы, которые будут контролировать всю процедуру, а любые неустойки, пени и штрафы не учитываются при голосовании на собрании кредиторов», — отметил эксперт.

«Преимущество этой сделки для «Садового кольца»– это масштабный выход на рынок,— отмечает управляющий партнер компании Art Estate Group Роберт Тагиров.— Сразу выходят на существующие проекты, получают хороший объем земельного банка для нового строительства и фактически господдержку». По оценке эксперта, на продаже 350 тыс. кв. м жилья, которые застройщик планирует построить в Уфе, его прибыль в течение трех-четырех лет может составить около 10 млрд руб. Таким образом, за минусом затрат на достройку домов «Госстроя», красногорская группа может заработать на уфимских проектах около 6 млрд руб., заключил собеседник.

Булат Баширов