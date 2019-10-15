Мнения о внешнем виде герба Югры разошлись

Мнения жителей Ханты-Мансийского автономного округа—Югры относительно внешнего вида герба региона разошлись. Власти округа подвели итоги голосования и общественного обсуждения эскизов.

По результатам опроса в социальных сетях, проходившего с 26 сентября по 7 октября, победителем стал эскиз герба, где медведи-щитодержатели окрашены в темный цвет, а центральный щит венчает княжеская корона темно-малинового бархата (3,4 тыс. голосов из 9,8 тыс.). Такой же результат получен на сайте портала «Открытый регион» (с 1 по 13 октября) — вариант поддержала половина из 539 проголосовавших.

Общественные обсуждения в муниципалитетах ХМАО (с 27 сентября по 14 октября) показали, что большинство поддерживает вариант, где медведи окрашены в золотой цвет, а венчает центральную фигуру герба княжеская корона. В то же время жители предложили пересмотреть изображение птицы кат ухуп вой, кедрового венка и дополнить герб символами, «отображающими богатую культуру региона». Кто-то настаивал на замене медведей оленями либо соболями.

По итогам обсуждения эскизов в окружной общественной палате первый заместитель губернатора Алексей Шипилов объявил, что решение будет принято, «как только мы добьемся максимальной общественной поддержки». Председатель общественной палаты Югры Ирина Максимова предложила продолжить общественные обсуждения, обязательно учтя мнение представителей коренных малочисленных народов Севера, историко-краеведческого, научного сообществ, молодежных объединений, ветеранских организаций. Замечания граждан будут учтены при доработке эскиза.

Как ранее писал “Ъ-Урал”, в 2008 году геральдический совет при президенте России отказал правительству ХМАО во внесении текущего герба Югры в геральдический регистр. Сейчас округ — единственный регион Уральского федерального округа, не имеющий официально зарегистрированного герба. Новые проекты окружного герба были разработаны под руководством главного редактора сетевого издания «Геральдика.ру» Юрия Росича. По его словам, эскизы «сохраняют историческую преемственность в изображении стилизованного символа “Кат ухуп вой” — двуглавой птицы». Они также дополнены статусной короной в виде княжеской шапки, «соответствующей статусу Югры как субъекта РФ», и священными для коренных народов медведями. Четыре эскиза отличаются деталями, по цветовой гамме, визуальному решению.