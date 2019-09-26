В Югре появится новый герб

В Ханты-Мансийском автономном округе—Югре выберут новый герб. Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, общественное обсуждение четырех эскизов по 11 октября будет проходить во всех в муниципалитетах.

С 1 октября до 13 октября жители округа также могут проголосовать за герб онлайн: в официальном сообществе «ВКонтакте» и на портале «Открытый регион—Югра». 15 октября в режиме видеоконференцсвязи с подключением всех муниципалитетов пройдет итоговое обсуждение.

Проекты разработаны под руководством главного редактора сетевого издания «Геральдика.ру» Юрия Росича. При этом учтены экспертные замечания Геральдического совета при президенте РФ и мнения жителей. По словам господина Росича, предложенный вариант «сохраняет историческую преемственность в изображении стилизованного символа “Кат ухуп вой” — двуглавой птицы». Кроме того, эскизы дополнены статусной короной в виде княжеской шапки, «соответствующей статусу Югры как субъекта РФ», а также священными для коренных народов медведями. Золотой цвет означает природные богатства, зеленые кедровые ветви — принадлежность к Западной Сибири. Из гимна автономного округа взят девиз «Делами великая». Четыре эскиза отличаются деталями, по цветовой гамме, визуальному решению.

Как рассказали в пресс-службе правительства ХМАО, новый герб региона разрабатывается после заключения Геральдического совета при президенте о нарушениях существующего символа Югры и «имеет элементы, не соответствующие традиционной геральдической значимости, и не отвечающие статусу и достоинству Югры».

Действующий герб Ханты-Мансийского автономного округа - Югры был принят 14 сентября 1995 года. Синий цвет символизирует красоту и величие, зеленый — жизнь, белый — снег.