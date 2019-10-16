В Широкой речке всплыли проблемы

В декабре власти Екатеринбурга планируют вынести на общественные слушания градостроительную документацию по Широкореченскому планировочному району. Ее авторы предполагают в ближайшие шесть лет прирост площади жилищного фонда, объектов сфер образования, здравоохранения и спорта. Критики проекта указывают на недостаточные планы по строительству дорожной инфраструктуры и образовательных учреждений.



Предварительные данные по строительству Широкореченского планировочного района во вторник обсудили на заседании комиссии думы Екатеринбурга по городскому хозяйству, градостроительству и землепользованию. В конце ноября городская администрация планирует передать документацию застройщикам, а в декабре — вынести на общественные слушания. В феврале 2020 года она должна быть утверждена.

Как следует из материалов к заседанию комиссии гордумы, население жилого района Широкая речка сейчас составляет около 27 тыс. человек, общая площадь жилья — 1,3 млн кв. м. К 2025 году на его территории дополнительно планируется ввести 700 тыс. кв. м жилья. В перспективе, до 2035 года жилищный фонд будет равен 2,7 млн кв. м. В ближайшие шесть лет планируется построить детсады на 3,1 тыс. мест, новые и реконструированные школы смогут принимать более 6,3 тыс. детей.

Широкая речка в будущем войдет в состав нового восьмого административного района Екатеринбурга — Академического (его создание запланировано на 2023 год). Сейчас население района — 67 тыс. человек, объемы жилья — 2,4 млн кв. м. До 2025 года планируется ввести 1,2 млн кв. м жилья. В связи с этим предлагается создать дополнительные объекты образования (дошкольные — вместимостью более 5,1 тыс. мест, новые и реконструированные школы — более чем на 12,3 тыс. мест).

Депутаты раскритиковали представленный проект. По словам депутата, гендиректора группы ЛСР на Урале (строит на Широкой речке жилой комплекс «Мичуринский») Владимира Крицкого, если ежегодный ввод жилья будет обеспечивать планы, то по объектам уличной дорожной сети «ситуация не такая безоблачная». «Уже сейчас крайне сложно выехать из района Широкая речка до района Академический. Если в дальнейшем строительство инфраструктуры не будет получать приоритетное значение, то мы в конечном итоге получим ситуацию, при которой районы будут закрыты»,— отметил он.

Господин Крицкий также возмутился тому, что Академическому уделяется большее внимание. Он обратил внимание на то, что к концу 2020 года в Академическом в детсадах будет 3,5 тыс. мест, в школах — 7,4 тыс., а в районе Широкой речки в детсадах — 1,2 тыс. мест, в школах — 1,5 тыс. При этом количество жителей различается всего вдвое.

Представители администрации Екатеринбурга среди проблем при планировании назвали недостаток финансирования, в том числе на проектирование и строительно-монтажные работы некоторых объектов. По словам руководителя МБУ «Мастерская генерального плана» Руслана Габдрахманова, «сейчас все-таки разрабатывается проект планировки Широкой речки, и в принципе он ввязывается в те решения, которые у нас должны быть реализованы». Однако проект планировки «ни на секунду не останавливается», напомнил он.

Комиссия приняла информацию к сведению. Депутаты полагают, что озвученные предложения найдут свое отражение при разработке бюджета.

Мария Арабей