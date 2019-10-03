Правительство утвердило план создания восьмого района Екатеринбурга

Сегодня, 3 октября, на первом заседании рабочей группы по созданию восьмого административного района Екатеринбурга, была утверждена «дорожная карта», в которой отражены все основные этапы создания Академического района.

Сначала законодательному собранию предстоит принять закон о создании новой административной единицы Екатеринбурга. Ожидается, что уже до конца года с соответствующей законодательной инициативой выступят депутаты городской думы. Затем необходимо будет официально утвердить название нового района. После этого требуется внести изменения в законы Свердловской области, касающиеся административно-территориального устройства региона и в устав Екатеринбурга. После этого будут решаться вопросы по формированию бюджета и руководства района, определяться затраты, необходимые для создания и размещения различных органов власти.

Предполагается, что в новый район города войдет как сам Академический, так и микрорайон Широкой речки. Суммарная численность жителей нового района превысит 220 тысяч человек, что сопоставимо с численностью других районов Екатеринбурга.