В России резко увеличилось число преступлений против половой неприкосновенности детей

За последние пять лет в России число преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних выросло на 42%, сообщил заместитель начальника Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов РФ МВД России Вадим Гайдов.

В прошлом году было зарегистрировано более 14 тыс. таких преступлений, пострадали 11 тыс. детей. «Особо отмечу, что каждое 6-е преступление совершается в семье, а каждое 12-е — родителями»,— сказал господин Гайдов (цитата по ТАСС). По его словам, необходимы «кардинальные меры», чтобы изменить эту ситуацию.

Сегодня, 15 октября, детский омбудсмен Анна Кузнецова сообщила, что Госдума может одобрить законопроект об ужесточении наказания за подобные преступления до конца осенней сессии. «Не так давно отправила в Госдуму телеграмму с просьбой ускорить принятие законопроекта, то есть он уже был рассмотрен, но не было следующего шага. Мне ответили, что в ближайшее время, в осеннюю сессию, должен быть рассмотрен»,— сказала она на круглом столе, посвященном профилактике преступлений против детей.

Согласно законопроекту, срок давности преступлений против половой неприкосновенности детей нужно отсчитывать не с момента совершения преступления, а с момента достижения потерпевшим совершеннолетия. Помимо этого вводится ответственность за «понуждение детей к действиям сексуального характера с использованием сети Интернет». Также предлагается считать тяжким преступлением изготовление, распространение, хранение и показ детский порнографии.