Аудитория присмотрелась к стримерам

Российские интернет-пользователи активно осваивают онлайн-трансляции. Больше 40% россиян, проводящих много времени в Сети, периодически смотрят стримы ли устраивают их сами. Почти треть зрителей хотя бы раз поддерживала ведущих видеотрансляций материально. Это показало совместное исследование компаний ResearchMe и DonationAlerts. По сравнению с прошлым годом, стримеров стало больше, а их средний заработок увеличился на 60% с лишним. За счет чего стриминг набирает популярность и можно ли заработать состояние, сидя перед микрофоном и веб-камерой? Выясняли Владислав Викторов и Лилия Галявиева.

В нулевых YouTube-блогеры заменили миллионам молодых людей телевизор. Сегодня у них новые конкуренты — стримеры. Весь контент последних — это импровизация. В режиме реального времени они проходят видеоигры, обсуждают самые разные темы или просто транслируют фильмы и спортивные матчи с собственными комментариями. Основная причина популярности такого формата — тесная связь стримера со зрителями, отмечает сооснователь и руководитель пиар-направления в коммуникационном агентстве Level Up Никита Борщев: «Стример может в прямом эфире отвечать на комментарии зрителей, он реагирует, например, на какие-то их предложения, устраивает интерактивы, может ставить какие-то цели для комьюнити. Допустим, копить на какую аппаратуру или поездку стримера куда-то, чтобы он сделал освещение какого-то классного ивента. Он находится в постоянном диалоге и взаимодействии. Это обратная связь, которая в меньшей степени доступна на других площадках».

Один из основных способов заработка стримеров — это как раз денежные переводы от зрителей — донаты. Существует еще один формат вознаграждения от аудитории — платные подписки. Они дают дополнительные возможности по усмотрению ведущих, например, эксклюзивный доступ к чату или право участвовать в розыгрышах подарков. Топовые стримеры зарабатывают сотни тысяч рублей за несколько часов работы в прямом эфире, и это совершенно заслуженно, отмечает популярный блогер Wylsacom, он же Валентин Петухов:

«Стримить нужно постоянно, и у этих людей, как правило, есть проблемы и со свободным временем, и с личной жизнью.

Придумывать какие-то новые форматы — это тоже достаточно стрессовая история. Это все, потому что речь идет о добровольном пожертвовании со стороны зрителей, и, конечно, если стример никак не побуждает своими действиями к тому, чтобы ему закинули денег, то никто этого делать не будет. Часто стримеры получают донаты, в том числе разыгрывают во время трансляции какие-то призы от себя».

Впрочем, начать зарабатывать круглые суммы без первоначальных вложений не выйдет. Опрошенные “Ъ FM” эксперты отмечают, что нужны достаточно мощный компьютер, веб-камера и гарнитура с хорошим микрофоном. Все это обойдется примерно в 100 тыс. руб. Это, разумеется, не потолок: топовые стримеры могут тратить на оборудование свыше миллиона. Но и прибыль в таком случае будет больше — качественным контентом стримеры привлекают не только зрителей, но и рекламодателей. Последние, правда, пока с опаской заключают контракты с ведущим интернет-трансляций, и небезосновательно, продолжает Никита Борщев: «В прямом эфире могут быть все накладки, которые только можно представить. Если, например, на радио работают профессиональные ведущие, у которых есть в этом опыт, то на стрим-площадках работают непрофессионалы, и нужно быть готовыми к тому, что что-то может пойти не по плану.

Поэтому многие крупные компании с опаской к этому относятся, но это не значит, что они не приходят.

Очень большое количество брендов предлагает партнерства, есть и долгосрочное сотрудничество. Например, присутствуют сотовые операторы, товары первой необходимости — средства гигиены, напитки».

На Западе дело продвигается быстрее, и крупнейшие мировые бренды охотно обживают рынок. В конце лета, например, компания Adidas подписала контракт со стримером Тайлером Блевинсом, больше известным под псевдонимом Ниндзя. Ранее он успел поработать с брендами Samsung и Red Bull.

По данным исследования компаний ResearchMe и DonationAlerts, каждый пятый стример рассматривает этот вид деятельности как источник дополнительного или даже основного дохода. Еще 19% опрошенных отметили, что им стыдно брать деньги у зрителей. Средний размер одного доната при этом составляет чуть больше 700 руб.