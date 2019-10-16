Куда кредитная выведет

Ростовский банк «Центр-инвест» через суд взыскал 719 млн руб. задолженности кондитерской фабрики «Мишкино» с близкой ей фирмы «РК-групп». Эта фирма является поручителем по проблемному кредиту, выданному фабрике банком в 2012 году. При этом уставный капитал «РК-групп» составляет всего 10 тыс. руб., по итогам 2018 года в ее финансовых документах зафиксирован нулевой показатель выручки, а балансовые активы оценены в 6,7 млн руб. По мнению экспертов, исполнить решение суда о взыскании задолженности с «РК-групп» практически невозможно.



Арбитражный суд Ростовской области удовлетворил иск банка «Центр-инвест» о взыскании 719 млн руб с ООО «РК-групп» (информация об этом опубликована в картотеке суда). Согласно материалам дела, эта фирма в 2012 году выступила поручителем по кредиту, который банк выдал ООО «Кондитерская фабрика “Мишкино”». Заем в виде кредитной линии с лимитом до 1,3 млрд руб. был предоставлен ООО на строительство фабрики. Договор предусматривал полный возврат средств банку не позднее ноября 2022 года. С февраля 2019 года “Мишкино”» прекратил выплаты по кредиту, а «РК-групп» своих обязательств поручителя не исполнила, в связи с чем «Центр-инвест» обратился в суд с требованием взыскать с фирмы указанную сумму.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «РК-групп» учреждено в 2011 году с уставным капиталом 10 тыс. руб. Как основной вид деятельности указана «торговля оптовая прочими машинами, оборудованием и принадлежностями». Юридический адрес фирмы совпадает с адресом ООО «Кондитерская фабрика “Мишкино”» в хуторе Александровка в Аксайском районе. Учредителем и генеральным директором «РК-групп» является Сергей Шкалдык. В 2011 году он был гендиректором «Мишкино».

Финансовые претензии банка «Центр-инвест» Сергей Шкалдык “Ъ-Юг” комментировать не стал.

Начиная с 2014 года ООО «РК-групп» ежегодно фиксировала чистый убыток, по итогам 2018 года он составил 184 тыс. руб. при полном отсутствии выручки (данные «СПАРК-Интерфакс»). В 2013 году балансовые активы фирмы превышали 305 млн руб., к концу 2018 года они снизились до 6,7 млн руб.

В банке «Центр-инвест» на просьбу “Ъ-Юг” прокомментировать ситуацию не ответили.

Топ-менеджер одного из ростовских банков в разговоре с “Ъ-Юг” не выразил удивления, что «Центр-инвест» записал в поручители «пустую» компанию. «Банки стараются на всякий случай обложить поручительством всех, кто хоть как-то связан с заемщиком, это стандартная практика»,— пояснил банкир на условиях анонимности. По его мнению, в «Центр-инвесте» понимают бесперспективность исполнения решения арбитражного суда о взыскании 719 млн руб. с «РК-групп». «Однако для того чтобы быть чистыми перед ЦБ, они показывают, что сделали максимум усилий для взыскания»,— считает собеседник “Ъ-Юг”.

По мнению партнера адвокатского бюро «Степанов и Аксюк» Алексея Аксюка, учредитель несостоятельной фирмы-поручителя может быть привлечен к субсидиарной ответственности.

Кондитерская фабрика «Мишкино» была построена в поселке Александровка Аксайского района. С 2013 года предприятие выпускает восточные сладости — халву, щербет, козинаки, арахис в сахаре, конфеты и пр. под брендами «Мишкино счастье» и «Медвеган», объем производства составлял более 60 тыс. т продукции в год. По данным «СПАРК-Интерфакс», в 2018 году предприятие получило 944,4 млн руб. выручки, чистый убыток составил 373,8 млн руб.

Иск о банкротстве предприятия, поданный одним из его поставщиков, был принят к производству в марте 2019 года. В мае в компании арбитраж ввел процедуру наблюдения.

Ранее “Ъ-Юг” сообщал, что банк «Центр-инвест» в рамках дела о банкротстве «Мишкино» заявил требование о включении в реестр кредиторов задолженности по двум кредитам на общую сумму 2,1 млрд руб.

Вадим Водолазов