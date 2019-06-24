«Центр-инвест» потребовал от «Мишкино» 2,1 млрд рублей

Банк «Цент-инвест» подал заявление о включении в реестр кредиторов ООО «Кондитерская фабрика „Мишкино“» с иском в 2,1 млрд руб, следует из материалов картотеки арбитражных дел. Эту сумму банк инвестировал в строительство предприятия. В документе сказано, что долги компании обеспечены залогом имущества.

Иск о банкротстве кондитерской фабрики «Мишкино»в марте 2019 года подал один из контрагентов предприятия. Через месяц фабрика остановила производство. В мае этого года в отношении компании введена процедура наблюдения. Временным управляющим назначили Сергея Козлова.

Кондитерская фабрика «Мишкино» была основана в 2011 году в поселке Александровка Аксайского район. С 2013 года компания начала выпускать восточные сладости — халву, щербет, козинаки, арахис, конфеты и пр. под брендами «Мишкино счастье» и «Медвеган», объем производства составлял более 60 тыс. т продукции в год. Продукция компании продавалась не только в регионах РФ, но и в странах СНГ, Германии, Израиле и Китае. Согласно данным Kartoteka.ru, в 2018 году выручка компании составила 1,08 млрд руб., чистый убыток — 567,1 млн руб.

Дарья Голякова