Депутаты защитили смешанную систему

Представители КПРФ, ЛДПР и «Яблока» на публичных слушаниях в Новосибирске высказались против изменения смешанной системы выборов депутатов горсовета на мажоритарную. Они считают, что так будут ущемлены права партий как участников избирательного процесса. «Единая Россия» признает, что ей подходят обе системы, но пока партия настроена сохранить действующую. Политические аналитики же уверены, что отказ от партсписков для правящей партии стал бы способом укрепить свои позиции и остановить падение рейтинга, а для оппозиции — выходом из зоны комфорта.



Вчера на общественных слушаниях представители партий выступили против изменения системы выборов народных избранников со смешанной на мажоритарную. По их оценке, возможные изменения могут привести к исключению из политического процесса партийного института, а выступать с такими инициативами за год до выборов нецелесообразно. Проект решения депутаты, возможно, рассмотрят на ближайшей сессии 23 октября.

Напомним, что предложения по изменению системы выборов городских депутатов внесла новосибирский юрист Татьяна Брылева, ранее представлявшая в суде интересы бывшего кандидата в мэры Виктора Козодоя, обвинявшего действующего градоначальника Анатолия Локотя в незаконной агитации. Сейчас депутаты горсовета Новосибирска избираются по смешанной системе: 10 — по партспискам, 40 — по одномандатным округам. Госпожа Брылева предложила отказаться от партсписков, всех депутатов избирать только по округам. Соответствующую инициативу рассмотрели на комиссии по местному самоуправлению горсовета, после чего вопрос о проведении публичных слушаний был положительно решен на сентябрьской сессии.

Приглашенные на слушания эксперты сообщили, что поправки не противоречат законам и уставу области. Старший преподаватель кафедры административного, финансового и корпоративного права юридического факультета НГУЭУ Сергей Кустов отметил, что действующая система выборов оптимальна, так как «есть представители интересов и жителей, и политических партий». Кандидат политических наук, доцент кафедры конституционного и муниципального права юридического факультета Сибирского филиала РАНХиГС Наталья Леоненко уверена, что «политизация представительных органов местного самоуправления вряд ли положительным образом сказывается на эффективном решении вопросов местного значения». Впрочем, ни один из экспертов не стал настаивать на конкретной схеме выборов.

Представители оппозиционных партий выступили против принятия поправок. Руководитель фракции ЛДПР в горсовете Евгений Лебедев полагает, что исключение из выборного процесса списочников «ущемляет права партий как самостоятельных участников избирательного процесса». Заместитель председателя реготделения партии «Яблока» Кирилл Марьин отметил, что «это ограничивает представительность в избирательном бюллетене и мешает избирателю найти своего кандидата». Лидер коммунистов в совете депутатов Ренат Сулейманов уверен, что отказ от мажоритарной системы приведет к разрушению партийной системы. «Менять что-то перед выборами — это играть с устойчивостью политической системы, которая и так еще рыхлая», уверен он.

Представители «Единой России» выступать на публичных слушаниях не стали. Секретарь реготделения партии «Единая Россия» Андрей Панферов пояснил „Ъ“, что обе избирательные системы для фракции приемлемы: «В любом случае, мы будем разрабатывать стратегию, чтобы взять большинство мандатов, но сейчас мы пока настроены на сохранение действующей системы. Свою точку зрения мы не стали высказывать публично, чтобы потом не говорили, что мы давим на общественников и стараемся все перекроить под себя».

Татьяна Брылева уверена, что скептический настрой представителей горсовета и партий можно объяснить тем, что «баллотируясь на выборы не по партспискам, депутаты не смогут заручиться поддержкой избирателей».

Политолог Владимир Леонтьев считает, что молчание ЕР на публичных слушаниях связано с техническими моментами: «Полагаю, что партия пытается решить, какая система им будет выгоднее, сколько они смогут провести депутатов».

Политолог Яков Савченко отмечает, что смешанная избирательная система обезличена: «Списки формируются на федеральном уровне, и таким образом депутатов лишают персональной ответственности. И в силу привычки такой безответ­ственности систему защищают и оппозиционные партии, так как последние привыкли к существованию в такой политической форме. Это привычно и легко». Эксперт полагает, что переход на мажоритарную систему — это шанс для «Единой России» нарезать дополнительные места для своих депутатов и выйти из кризиса, так как позиции партии «в крупных городах пошатнулись».

Юлия Сасевич