ПИК составит конкуренцию риэлторам

Группа ПИК запустила сервис по срочному выкупу квартир на вторичном рынке. Застройщик обещает в течение десяти дней приобрести жилье за 90% от рыночной стоимости. Затем ПИК делает косметический ремонт и продает объект. Это непрофильный бизнес для компании — она один из крупнейших игроков на первичном рынке, а с «вторичкой» ПИК до сих пор связывала только программа trade-in, когда покупатель квартиры в новостройке мог отдать застройщику свое старое жилье.

Пока неясно, сможет ли ПИК отнять долю этого рынка у существующих игроков, но в любом случае срочный выкуп — это способ выгодно использовать свободные средства компании, считает управляющий директор брокерского департамента компании «МИЭЛЬ-Сеть офисов недвижимости» Александр Москатов: «Средняя ставка по дисконту за срочный выкуп составляет от 15% до 25%. В принципе эта ситуация не новая.

ПИК вышел с предложением низкой маржинальности в 10% — таких ставок по выкупу я не встречал.

Другое дело, что это не совсем профильный бизнес компании, она игрок из сегмента новостроек. С одной стороны, это возможность увеличить количество покупателей своих объектов, на рынке же есть услуга trade-in, которую ПИК вполне может заменить выкупом. С другой стороны, если есть свободные финансы, почему бы не выйти на такую нишу. Не знаю, насколько она будет рабочей. Дело в том, что очень часто обращаются продавцы квартир, объекты которых просто “зависли” в результате того, что неправильно выставлена цена, поэтому они пользуются такой услугой в надежде, что им удастся реализовать то, что они не смогли сделать сами. У таких людей иногда появляется иллюзия, что им дадут дисконт от той цены, по которой они хотели продать и не смогли. Хотя на самом деле все такие предложения составляют 10-20% дисконта именно от рыночной стоимости».

В группе ПИК не смогли предоставить “Ъ FM” оперативный комментарий. На сайте проекта компания обещает выкупить в том числе жилье с долгами по ЖКХ, с несколькими собственниками и обременением по ипотеке. У бизнеса по срочному выкупу недвижимости неоднозначная репутация, считает вице-президент Российской гильдии риэлторов Константин Апрелев: «Обычно эту услугу оказывают те, у кого есть свободные оборотные средства. Это “серый” сервис, поэтому серьезные компании все-таки таким стараются не заниматься. В целом срочный выкуп на рынке нужен, когда у человека, например, возникли какие-то непростые кредитные обязательства, его, возможно, терроризируют, чтобы он заплатил кредиты или выполнил другие обязательства. Здесь возникает не очень красивая морально-психологическая история, особенно когда человек продает единственное жилье. Так что здесь нужно уметь фильтровать ситуацию: какие-то квартиры выкупать, а какие-то нет».

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Согласно отчетам компании, за девять месяцев этого года продажи ПИК на первичном рынке упали на 1,5%, если считать в квадратных метрах. В деньгах продажи выросли почти на 12%.

Сергей Гусев