ПИК теряет в капитализации

В четверг, 10 октября, сразу же после старта торгов на Московской бирже акции ПИК — одного из крупнейших застройщиков жилья в России — подешевели на 11%. Этому предшествовала информация о продаже миноритарием компании — Firlibia Holdings Ltd своих 2,15% акций застройщика. Это отражает низкий уровень доверия инвесторов к имеющимся сейчас средним рыночным оценкам стоимости ПИК, уверены аналитики.

С утра 10 октября акции ПИК на Московской бирже стали дешеветь после информации о продаже бумаг застройщика Firlibia Holdings Ltd Марка Родуса — бывшего партнера ЕY и экс-члена совета директоров «Черкизово», «Вимм-Билль-Данн», Qiwi. Эта компания продала 14,2 млн акций ПИК, что соответствует примерно 2,15% капитала девелоперской группы. По данным Bloomberg, цена продажи составила 345 руб., что на 10,3% ниже значений закрытия торгов среды. Сегодняшние торги на Московской бирже начались с падения стоимости акций на 11,2%, до 341,7 руб. К 15:15 котировки стабилизировались возле отметки 345 руб.

В результате сделки продающий акционер без учета комиссий выручит около 4,91 млрд руб.

Организаторами выступили J.P. Morgan, «ВТБ Капитал» и Газпромбанк. У Firlibia Holdings Ltd после этой сделки остается еще около 2,8% акций ПИК: по договоренности сторон, этот пакет компания не сможет продать как минимум в течение трех месяцев, отмечается в сообщении Bloomberg.

Группа ПИК занимает первое место среди российских девелоперов по вводу и объему текущего строительства жилья. По данным Единого реестра застройщиков, компания построила в 2018 году 1,7 млн кв. м, объем текущих проектов составляет 7,4 млн кв. м. Бизнесмену Сергею Гордееву принадлежит 59,15% акций ПИК, 23,05% акций находится в собственности банка ВТБ, еще 17,8% — в свободном обращении.

Падение котировок сразу на 10% к уровню цены продажи миноритарием отражает низкий уровень доверия инвесторов к имеющимся сейчас средним рыночным оценкам стоимости этой компании на уровне 400–500 руб. за бумагу, считает аналитик управления операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс» Александр Осин. «Решение о продаже акций ПИК инсайдером с точки зрения макроэкономических оценок может быть изначально обусловлено сравнительно высокой отрицательной корреляцией динамики выручки группы ПИК и показателей статистики инфляции в России,— полагает аналитик.— Данное решение принято на фоне замедления дефляционных процессов в РФ».

По прогнозам господина Осина, выручка и чистая прибыль группы ПИК в 2019-м покажут хорошие результаты, составив 291,5 млрд руб. и 27,2 млрд руб. соответственно. Проблемы, связанные с динамикой выручки и прибыли группы, ожидаются в 2020–2021 годах, прогнозирует он. Но, уточняет аналитик, компания на 30–40% дороже российских аналогов с точки зрения сравнительного анализа мультипликаторов.

Инвестиционный консультант «БКС Премьер» Ян Мельничук не исключает, что, возможно, миноритарию потребовались средства на более интересные проекты. Поэтому, по его мнению, падение акций может быть краткосрочным, так как ПИК выигрывает от консолидации в строительном секторе и снижения ставок по ипотеке. В ближайшее время, прогнозирует господин Мельничук, стоимость бумаг компании будет формироваться в диапазоне 340–345 руб.

Халиль Аминов, Виталий Гайдаев