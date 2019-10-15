На речных маршрутах в Татарстане запустят суда на сжиженном природном газе

В Татарстане на туристических речных маршрутах будут курсировать суда, работающие на сжиженном природном газе. План мероприятий по реализации пилотного проекта подписали сегодня президент республики Рустам Минниханов и зампредправления ПАО «Газпром» Виталий Маркелов, передает пресс-служба главы региона. Решение о сотрудничестве стороны приняли во время обхода выставки перед началом совещания «О перспективных направлениях развития сотрудничества ПАО „Газпром“ и предприятий РТ» в Иннополисе.

Строительством судна на сжиженном природном газе в данный момент занимается зеленодольский завод имени Горького. Предполагается, что туристические суда будут курсировать от Казани до Болгара и Свияжска. Вместимость транспортного средства составит 180 человек, длина судна – 55 м, ширина – 10,4 м.

"Ъ-Казань"