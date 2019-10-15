Между Казанью и Геленджиком в конце октября запустят прямое авиасообщение

Компания «ЮВТ Аэро» 31 октября запустит прямые авиарейсы между Казанью и Геленджиком, сообщает пресс-служба авиаперевозчика.

Самолеты будут летать дважды в неделю по четвергам и субботам. В четверг рейс из Казани будет отправляться в 10:00 и пребывать в Геленджик в 12:30. В обратном направлении вылет запланирован на 13:20, прибытие – на 15:45. В субботу из Казани самолет будет вылетать в 7:45 и прилетать в Геленджик в 10:15, в обратную сторону вылет ожидается в 11:15, прибытие в 13:35.

Пассажиры будут летать на канадских самолетах Bombardier CRJ-200 вместимостью 50 человек.

"Ъ-Казань"