Верховный суд отменил штраф «Эковахте по Северному Кавказу» за ссылку на сайт «Открытой России»

Верховный суд Адыгеи отменил штраф в размере 80 тыс. руб. «Экологической вахте по Северному Кавказу» за нарушение ст. 20.33 КоАП РФ «Сотрудничество с нежелательной организацией», сообщил «Свободным медиа» координатор экологической организации Андрей Рудомаха. «Эковахкту» оштрафовали за твит со ссылкой на публикацию «Открытой России».

«Попытка отдельных должностных лиц в силовых органах официально "привязать" "Экологическую Вахту" к "Открытой России" и осуществлению политической деятельности, чтобы им было проще подавлять нашу природоохранную деятельность, потерпела фиаско»,— сказал господин Рудомаха.

Решение о штрафе вынес Майкопский городской суд в апреле 2019 года. Экологам вменили в вину то, что в аккаунте «Эковахты» в Twitter три года назад была размещена ссылка на блог гражданского активиста Александра Савельева, который делал публикации на сайте «Открытой России».