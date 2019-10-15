Прокуратура признала неэффективным предоставление корпуса школы №25 частной организации

Прокуратура Перми признала неэффективным использование корпуса школы №25 в микрорайоне Данилиха, переданного в аренду частному учебному заведению. Как сообщает "РБК-Пермь", в представлении, внесенном надзорным органом в мэрию Перми, указано, что в условиях переполненности образовательных учреждений десять зданий различных школ Перми, находящихся в муниципальной собственности, переданы третьим лицам на условиях аренды или в рамках концессионных соглашений. Эти переданные корпуса используются неэффективно, «так как не обеспечена их нормативная наполняемость».

Ранее ситуацией с арендой корпуса школы в микрорайоне Данилиха заинтересовалось Пермское УФАС. Как сообщает пресс-служба УФАС, основанием для разбирательства стали публикации в СМИ. В частности, сообщалось о том, что мэрия Перми сдала корпус в аренду в 2015 году, в 2019 году договор продлили на неопределенный срок. Родители учащихся школы №25 посчитали это незаконным. По мнению родителей, аренда не может продлеваться, поскольку она приводит к нарушению требований нормативной наполняемости учебного заведения, а также права детей на доступность образования.

«Передача муниципального имущества в аренду регламентируется федеральным законом „О защите конкуренции“ и предполагает проведение торгов, за исключением ряда случаев. Если передача в аренду здания учебного заведения и продление договорных отношений в 2019 году происходили без проведения торгов и не подпадали под предусмотренные законом исключения, действия администрации Перми могут быть квалифицированы как ограничивающие конкуренцию»,— заявил руководитель Пермского УФАС Александр Плаксин.

Как сообщал “Ъ-Прикамье”, корпус школы №25 уже пять лет арендует платная начальная школа «Маленькая страна» (АНОО «Центр развития ребенка „Золотой ключик“»). Несмотря на то что в микрорайоне всего одна муниципальная школа, власти по-прежнему предоставляют частному лицу корпус учебного заведения.

Центр «Золотой ключик» принадлежит Александру Верхоланцеву, бывшему сотруднику департамента образования Перми. Господин Верхоланцев также является директором и владельцем частного детского сада «Маленькая страна» и частного образовательного центра «Звездный».

В мэрии пояснили, что АНОО «Центр развития ребенка „Золотой ключик“» имеет все необходимые разрешения и лицензию, условия аренды полностью соблюдает. «Арендная плата для „Маленькой страны“ в 2019 году составила 1,55 млн руб. в год. Кроме того, организации предоставлена муниципальная преференция в виде скидки по арендной плате в связи с решением Пермской гордумы»,— уточнил собеседник.