Владимир Путин сменил председателей двух судов в Татарстане

Президент России Владимир Путин назначил своим указом двух новых председателей судов в Татарстане. Согласно документу, опубликованному на официальном портале правовой информации, председателем Зеленодольского городского суда назначен Азат Гильмутдинов, ранее работавший судьей Верховного суда Татарстана. Он сменил на этом посту 57-летнего Андрея Николаева, который в августе 2019 года ушел в отставку.

Кроме того, сменился председатель Мензелинского райсуда в Татарстане. Им стал Искандер Ахмитзянов, который ранее работал судьей Набережночелинского городского суда. Его назначили вместо 60-летнего Рашида Кашапова, ушедшего в конце лета 2019 года в отставку по собственному желанию.

Также господин Путин своим указом продлил срок полномочий председателя Московского райсуда Казани Константина Галишникова и председателя Ново-Савиновского райсуда города Александра Ковальчука на шесть лет.

Напомним, что весной 2019 года в Казани ушел в отставку по собственному желанию председатель Вахитовского райсуда Фанис Мусин. Его на этом посту сменил Газиз Гисметдинов, который ранее был председателем Нижнекамского городского суда Татарстана.

"Ъ-Казань"