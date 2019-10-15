Бывший пресс-секретарь Дубровского заявил о готовности передать telegram-канал экс-губернатора его семье

Бывший пресс-секретарь экс-губернатора Челябинской области Бориса Дубровского Дмитрий Федечкин сообщил, что готов безвозмездно передать официальный telegram-канал «Молнии Дубровского» семье бывшего начальника или его представителям. Заявление господин Федечкин сделал на странице в Facebook.

«Я готов передать администрирование телеграм-канала “Молнии Дубровского” (в нем до сих пор более 1,3 тыс. пользователей) семье или официальным представителям Бориса Александровича безвозмездно, то есть даром. Но только им. Все иные предложения о продаже (передаче) канала, которые поступали ранее или поступят в последующем, были и будут безапелляционно отвергнуты»,- написал Дмитрий Федечкин.

Telegram-канал «Молнии Дубровского» был создан в августе 2017 года. За публикациями в нем могли следить все желающие. Во время устранения последствий обрушения подъезда в Магнитогорске он стал главным источником оперативной информации с места трагедии. Последнее сообщение в канале было сделано 19 марта, когда Борис Дубровский ушел в отставку с поста губернатора Челябинской области.