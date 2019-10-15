СМИ: Россия потеряла на дедолларизации $7,7 млрд

Россия потеряла $7,7 млрд за год в результате сокращения доли доллара в валютных резервах и замены его на евро и юань, подсчитал Bloomberg. По оценке агентства, Москва может получить частичную компенсацию дедолларизации за счет вложений в золото.

Центробанк «упустил» укрепление доллара на 6,5%, когда перешел на «слабые» юань и евро, отмечает Bloomberg. Данные приводятся по состоянию на март 2019 года, так как ЦБ публикует данные о запасах с задержкой в шесть месяцев.

Согласно подсчетам Goldman Sachs, Россия обладает 70% от глобального резерва в юанях, доля расчетов в евро в российском экспорте в ЕС увеличилась с 32% до 42% (в годовом выражении), на золото приходится самая большая доля в российских запасах с 2000 года. В 2018 году стоимость запаса выросла на 40% — до $100 млрд.

В июне председатель Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что доля расчетов в долларах между Россией и европейскими странами будет сокращаться. При этом отказ от американской валюты будет постепенным, уверена госпожа Набиуллина.

Правительство России еще в октябре 2018 года обсудило снижение зависимости российской экономики от доллара, в том числе путем стимулирования расчетов в нацвалютах. Дедолларизация призвана смягчить удар, если новые санкции будут нацелены на российскую финансовую систему. В июне 2019-го Минфин РФ заявил, что Россия и ЕС намерены отказаться от расчетов в долларах из-за торговых разногласий с США.

По данным ЦБ, на конец первого квартала 2019 года доля доллара в рыночной стоимости резервов составила 23,6%, против 43,7% годом ранее. За это же врем доля резервов в евро выросла с 22,2% до 30%, в юанях — с 1% до 14,2%. В июле Россия сократила вложения в государственные облигации США (US Treasuries) на 2,35 млрд, до $8,5 млрд, свидетельствуют данные Минфина США. С апреля прошлого года вложения сократились в 11 раз.

Подробнее о дедолларизации — в материале “Ъ” «По законам санкционного времени».