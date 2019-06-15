Набиуллина прогнозирует снижение доли расчетов в долларах между Россией и ЕС

Россия и Евросоюз постепенно будут переключаться на расчеты в национальных валютах, заявила председатель Центробанка РФ Эльвира Набиуллина на студенческой конференции Россия—ЕС в Сколково. Как считает глава ЦБ, доля расчетов в долларах между РФ и европейскими странами будет сокращаться. Однако отказ от американской валюты будет постепенным, уверена госпожа Набиуллина.

«Этот процесс, на наш взгляд, будет происходить, и мы видим, что он уже происходит. Постепенно доля доллара в торговле уменьшается, но, на мой взгляд, это будет происходить очень плавно, потому что здесь есть коммерческая логика, есть контракты у компаний и невозможно административным путем сразу перевести на ту или иную валюту»,— заявила она (цитата по «Интерфаксу»).

Как пояснила глава ЦБ, сейчас расчеты между Россией и ЕС ведутся в основном в долларах, потому что значительную часть российского экспорта составляют нефть и газ, цены на которые фиксируются в американской валюте. «Так принято, так сложилось, так функционируют рынки. Контракты, которые достаточно долгосрочные, также были номинированы в долларах»,— уточнила Эльвира Набиуллина.

По ее словам, использовать при расчетах евро было бы гораздо удобнее и надежнее. Она пояснила, что на использование доллара накладываются «разные ограничения», в том числе «в результате геополитических угроз и рисков».

Правительство России еще в октябре 2018 года обсуждало снижение зависимости российской экономики от доллара, в том числе путем стимулирования расчетов в нацвалютах. Дедолларизация призвана смягчить удар, если новые санкции будут нацелены на российскую финансовую систему. В июне 2019-го Минфин РФ заявил, что Россия и ЕС намерены отказаться от расчетов в долларах из-за торговых разногласий с США.

Подробнее о дедолларизации — в материале “Ъ” «По законам санкционного времени».