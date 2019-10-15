Итоги опроса по храму Святой Екатерины передали в гордуму

В среду итоги опроса о месте для храма Святой Екатерины рассмотрит комиссия думы Екатеринбурга по местному самоуправлению. Как сообщил на странице в Facebook глава комиссии Алексей Вихарев, горизбирком уже внес пакет документов для рассмотрения.

«Полагаю, серьезных вопросов к докладчику не будет, мы с коллегами участвовали в подготовке опроса и следили за его проведением. В ближайшее время все недочеты будут проанализированы, и мы продолжим пошагово развивать создаваемую систему учета мнения горожан»,— рассказал депутат. По его словам, после одобрения протокола комиссией, его вынесут на заседание гордумы 22 октября. Она должна окончательно утвердить результаты голосования.

Напомним, опрос по выбору места для строительства храма Святой Екатерины прошел в Екатеринбурге 13 октября. В нем приняли участие более 97,1 тыс. человек (8,94%). Совершеннолетние жители города могли выбрать одну из двух территорий: площадку бывшего приборостроительного завода (большая часть здания принадлежит УГМК) или земельный участок за Макаровским мостом (находится в аренде у компании «Брусника»). В итоге 57,66% избирателей (56 тыс. человек) выбрали площадку завода на улице Горького, 17, альтернативный вариант поддержало 39,49% участников (38,4 тыс. человек). По данным горизбиркома, были испорчены 2,7 тыс. бюллетеней (2,85%).

Храм святой Екатерины планировалось построить к юбилею Екатеринбурга к 2023 году. Инвесторами выступают УГМК и РМК.