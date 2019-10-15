Резидент ТОСЭР «Мценск» может вложить 25 млн рублей в полимерные покрытия

Губернатор Орловской области Андрей Клычков и генеральный директор ООО «Корпорация квазар» Василий Чернецов подписали соглашение о реализации проекта о организации производства по нанесению полимерных покрытий на рулонный прокат на территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) «Мценск». Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.

Компания намерена вложить в проект 25 млн руб. и создать производство по нанесению покрытий, в том числе редких цветов, на рулонный прокат разной ширины, включая свыше 1250 мм. Сейчас на производстве идет пуско-наладка, уже произведены первые партии продукции, отметили в пресс-службе.

По данным Kartoteka.ru, ООО «Корпорация квазар» зарегистрировано в Мценске Орловской области в июне 2017 года. Уставный капитал — 100 тыс. руб. По итогам 2018 года выручка предприятия составил 1,7 млн руб., чистый убыток — 2,9 млн руб. Гендиректор и единственный владелец — Василий Чернецов.

О том, как создавалась ТОСЭР, читайте в материале “Ъ-Черноземье” «Мценск промышляет опережением».

Александр Прытков