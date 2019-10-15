Мэрия Уфы готовится эвакуировать брошенный транспорт во дворах

Власти Уфы сообщили о готовности приступить к эвакуации бесхозных автомобилей, брошенных во дворах. Сегодня на официальном сайте мэрии опубликованы списки «бесхозных» автомобилей, найденных во время рейдов в Октябрьском и Демском районах. В перечень по Октябрьскому району включены 50 автомобилей, в Демском — 23, в том числе микроавтобусы «Газель», автобусы ПАЗ, иномарки и автомобили отечественного производства.

В августе мэрия приняла постановление о порядке выявления, перемещения и утилизации брошенного транспорта во дворах, которое позволяет после уведомления, опубликованного на сайте администрации, вывозить такой транспорт на штрафстоянки. На добровольное перемещение автомобилей со двора их владельцам дается 10 дней.

О правилах эвакуации брошенных машин подробнее в материале "Ъ-Уфа" «Жителям Уфы дадут 10 дней на вывоз автохлама со дворов».

Ирина Самойлова