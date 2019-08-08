Жителям Уфы дадут 10 дней на вывоз автохлама со дворов

Мэрия Уфы своим постановлением утвердила порядок выявления, перемещения, хранения и утилизации транспорта, брошенного на улицах и во дворах. К категории бесхозных отнесен транспорт, у которого не найден владелец и который не стоит на учете в ГИБДД. К брошенным отнесены автомобили, оставленные в местах общего пользования и имеющие признаки неисправности в виде спущенных колес, битых стекол, сломанных дверей.

Выявлением автохлама будет заниматься управление коммунального хозяйства и благоустройства, куда будет поступать информация от местных администраций, МВД, Центра общественной безопасности (ЦОБ) и горожан. Дважды в год МВД и ЦОБ должны обследовать места общего пользования.

Опись такого транспорта будет делать комиссия, в состав которой войдут представители управления, УВД и управляющих компаний ЖКХ. Уведомление об описи будут оставлять на автомобиле, после чего в течение 10 дней владелец транспортного средства должен добровольно отбуксировать его. При нарушении срока мэрия уведомит на своем сайте о сроках принудительного перемещения. Второй вид информирования владельца транспорта — направление заказного письма, после чего он должен эвакуировать машину в течение 15 дней. За несоблюдение этого срока управление издает приказ о принудительном перемещении на штрафстоянку, о чем владелец также сможет узнать на сайте мэрии.

Плата за хранение будет начисляться за каждые сутки нахождения транспорта на стоянке. Максимальный срок хранения установлен в три месяца. Если за это время хозяин не найдется, управление по земельным и имущественным отношениям получает право подать в суд иск о признании автомобиля бесхозяйным имуществом и обращении его в муниципальную собственность. Когда решение вступит в силу, транспорт будет утилизован.

Для освобождения мест на спецстоянке принятый мэрией порядок разрешает также утилизировать автомобили, хранящиеся на спецстоянке более трех лет.

Влада Шипилова