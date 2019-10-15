В Краснодаре прошли обыски у экс-координатора «Открытой России» Яны Антоновой

Сегодня, 15 октября, прошли обыски у бывшего координатора «Открытой России», правозащитницы Яны Антоновой. Предположительно это связано с делом о Фонде борьбы с коррупцией.

Как сообщил в Facebook адвокат госпожи Антоновой Александр Валявский, обыски прошли также у всех родственников активистки. В том числе, силовики допросили ее семидесятилетнюю мать. «Изъяли все телефоны и оставили без связи с внешним миром. Сотрудники не оставили копий протоколов, на словах пояснили, что обыск проводят по делу “ФБК”», - написал адвокат.

В Штабе Навального сообщили, что в этот раз пришли в основном к бывшим сотрудникам и волонтерам. «Многие из них работали у нас более двух лет назад. Цель прежняя — отобрать как можно больше техники», - говорится в сообщении.

Неделю назад “Ъ-Кубань” писал, что в отношении краснодарского юриста Юлии Федотовой возбуждено административное дело по статье «Осуществлении деятельности нежелательной организации» (20.33 КоАП). Как сообщают источники, женщина распространяла видео со скандальным краснодарским поэтом Максимом Дроздовым, на котором он читает свои стихи.

Дмитрий Михеенко